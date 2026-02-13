Estado del Paso de Agua Negra durante este viernes 13 de febrero

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular. El corredor permanecerá abierto exclusivamente en el horario de 07:00 a 17:00 horas.

Recomendaciones para conductores

Dada las características del camino de montaña, las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de extremar las medidas de seguridad. Se recomienda a los conductores:

Circular con luces bajas encendidas en todo momento.

Respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos.

Conducir con máxima precaución debido a las condiciones cambiantes de la ruta.

¿Dónde consultar el estado del paso?

Para quienes planean cruzar en los próximos días, el gobierno recuerda que la información oficial y actualizada sobre el estado del paso, condiciones climáticas y eventuales cortes se publica en el sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

Contactos de emergencia y utilidad

Ante cualquier eventualidad, consultas o emergencias, los viajeros pueden comunicarse con los siguientes organismos:

Vialidad Nacional

Centro de Atención al Usuario (Lunes a viernes de 9 a 18 hs): 0800-222-6272 / 0800-333-0073

Dirección Nacional de Vialidad (San Juan): (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532

Email: [email protected]

Gendarmería Nacional Argentina

Guardia de prevención - Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002

Guardia de prevención - Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473

Ministerio de Gobierno (Secretaría de Relaciones Institucionales)

Teléfonos: (+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208

Email: [email protected]

Salud y Emergencias

Hospital Dr. Tomás Perón (Rodeo, Iglesia - San Juan): Emergencias 107

Contactos en Chile

Consulado General de Argentina en Valparaíso: Teléfonos: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539 Guardia de emergencia: (+56) (9) 93238104 (Solo para casos de emergencia) Atención: 09 a 17 hs. Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región.

Email: [email protected]



*Nota: Para llamar desde Argentina a Chile, marcar (+56) + código de zona + número. Si el destino es un celular, marcar (+56) (9) + número. El código de zona para La Serena - Coquimbo es 51.*