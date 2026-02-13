Provinciales > Informe oficial
Estado del Paso de Agua Negra durante este viernes 13 de febrero

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular. El corredor permanecerá abierto exclusivamente en el horario de 07:00 a 17:00 horas.
Recomendaciones para conductores
Dada las características del camino de montaña, las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de extremar las medidas de seguridad. Se recomienda a los conductores:
Circular con luces bajas encendidas en todo momento.
Respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos.
Conducir con máxima precaución debido a las condiciones cambiantes de la ruta.
¿Dónde consultar el estado del paso?
Para quienes planean cruzar en los próximos días, el gobierno recuerda que la información oficial y actualizada sobre el estado del paso, condiciones climáticas y eventuales cortes se publica en el sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/
Contactos de emergencia y utilidad
Ante cualquier eventualidad, consultas o emergencias, los viajeros pueden comunicarse con los siguientes organismos:
Vialidad Nacional
Centro de Atención al Usuario (Lunes a viernes de 9 a 18 hs): 0800-222-6272 / 0800-333-0073
Dirección Nacional de Vialidad (San Juan): (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532
Email: [email protected]
Gendarmería Nacional Argentina
Guardia de prevención - Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002
Guardia de prevención - Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473
Ministerio de Gobierno (Secretaría de Relaciones Institucionales)
Teléfonos: (+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208
Email: [email protected]
Salud y Emergencias
Hospital Dr. Tomás Perón (Rodeo, Iglesia - San Juan): Emergencias 107
Contactos en Chile
Consulado General de Argentina en Valparaíso:
Teléfonos: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia de emergencia: (+56) (9) 93238104 (Solo para casos de emergencia)
Atención: 09 a 17 hs.
Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región.
Email: [email protected]
*Nota: Para llamar desde Argentina a Chile, marcar (+56) + código de zona + número. Si el destino es un celular, marcar (+56) (9) + número. El código de zona para La Serena - Coquimbo es 51.*