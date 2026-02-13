El paraje de la Difunta Correa acelera su transformación con la mayor parte de sus obras concluidas. Así lo confirmó Iván Kadi, presidente de la Fundación Difunta Correa, a DIARIO HUARPE y detalló que varios frentes ya están al 100% y otros en etapa final. La decisión de acelerar los tiempos responde a la cercanía de la tradicional Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, prevista para el 19 de marzo de este año.

“Para la parte comercial regional, 100%. Baños, 100%. Parador, 100%. El escenario está en un 70% porque quedarían los vestuarios nada más”, precisó.

Además, indicó que la escuela del lugar se encuentra en un 90% de avance y que los veredines y pasilleros estarán prácticamente listos para marzo. “Nos van a quedar muy poquitos tinglados y galpones por terminar, pero vamos a tener muchísimo inaugurado”, aseguró.

Publicidad

Prioridad en servicios para los visitantes

Kadi destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para reforzar los trabajos. “El Ministerio de Infraestructura ha tenido un rol clave. Las empresas aumentaron la cantidad de personal para poder concluir la obra. La injerencia del ministro Fernando Perea ha sido importantísima para el aceleramiento”, sostuvo.

Entre los trabajos más avanzados también se encuentra la escuela del paraje, que presenta un 90% de ejecución. Además, los veredines y pasilleros estarán prácticamente listos para marzo.

Publicidad

“Nos van a quedar muy poquitos tinglados y galpones por terminar, pero vamos a tener muchísimo inaugurado”, aseguró Kadi.

El objetivo principal es mejorar la infraestructura básica del santuario antes de la llegada masiva de peregrinos y agrupaciones gauchas. “Por lo menos queremos que estén funcionando los baños y los pasilleros con veredines, que históricamente fueron una gran deficiencia”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, explicó a este medio que las condiciones climáticas demoraron parte de la obra, aunque aseguró que los trabajos continúan avanzando. “No sé si en marzo, porque la inclemencia del tiempo nos ha retrasado un poco, pero las obras continúan a buen ritmo. La Difunta es el lugar desde la provincia que más visitantes recibe y mostrar una buena cara a todos nuestros visitantes era algo que hacía falta. Es una política muy importante, no solamente desde la infraestructura, sino también desde lo turístico”, afirmó.

Publicidad

20% más de ocupación en 2025

Más allá de la obra pública, los números reflejan un crecimiento turístico sostenido. “Tomando de referencia el hotel, hemos superado cerca de un 20% este 2025 la ocupación del 2024”, afirmó Kadi. Si bien aclaró que no cuentan con estadísticas formales completas, aseguró que el flujo de visitantes fue notable durante el verano, incluso en días de altas temperaturas.

El dirigente atribuyó este incremento al impacto de las mejoras: “Cuando conversamos con vecinos de Caucete y de San Juan en general, dicen ‘qué linda que está quedando la Difunta’. Supongo que eso llama a que más gente venga”.

El crecimiento no sólo se percibe en visitantes locales. Según Kadi, llegaron turistas de Mendoza, La Rioja y Tucumán, además de extranjeros. “Principalmente vienen de Chile, pero en diciembre tuvimos hasta gente de Estados Unidos visitándonos”, destacó.

Convencido del potencial del lugar como ícono de fe y motor económico, concluyó: “Cuando estén todas las obras terminadas y podamos dar una difusión más estratégica, esto se va a llenar de gente porque vamos a tener servicios para que todos pasen el día sin sobresaltos”.

Con obras al 100% en áreas clave y un aumento del 20% en ocupación, la nueva etapa del santuario apunta a consolidarse como uno de los polos turísticos y religiosos más fuertes de San Juan.