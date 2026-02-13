Los salones de eventos de San Juan atraviesan un panorama marcado por la baja actividad durante la temporada alta y un reducido nivel de reservas de cara a 2026, en un contexto atravesado por el crecimiento de las casas quintas. Aunque el sector registra un aumento en las consultas de potenciales clientes, ese interés no se traduce en contrataciones concretas.

Según explicó Walter Serra, integrante de la Cámara de Salones de Eventos de San Juan, a DIARIO HUARPE, la caída en las reservas responde a distintos factores: “la baja se debe a la situación económica y al crecimiento de casas quintas y espacios más pequeños, que hoy son una opción más elegida por la gente”.

En ese marco, Serra remarcó que el cambio en las preferencias del público es cada vez más evidente, con una tendencia hacia eventos más reducidos. La elección de celebraciones con menor cantidad de invitados favorece la contratación de casas quintas y salones de menor capacidad, que ofrecen costos más accesibles y mayor disponibilidad.

“Se han abierto muchos lugares pequeños, casas quintas y saloncitos para 40 o 60 personas. Como los eventos se achicaron, encajan con esa oferta”, explicó Serra.

No obstante, el referente del sector destacó que existe un dato alentador: el incremento de consultas por parte de los clientes. “Tenemos muchas consultas ahora, eso es positivo, pero pocas reservas concretadas”, indicó. Según explicó, esto demuestra que, si bien las familias mantienen el interés por realizar celebraciones, la incertidumbre económica influye en la decisión final.

Este escenario impacta directamente en los salones tradicionales, que enfrentan una menor demanda en un contexto cada vez más competitivo, marcado por presupuestos más ajustados y nuevas formas de celebración.

Menos eventos y celebraciones más reducidas

La actividad muestra una caída sostenida en los últimos años. Mientras en 2023 algunos salones realizaban alrededor de 65 eventos anuales, en 2024 la cifra bajó a uno 45, luego a 25 y actualmente registran cerca de 19 reservas para 2026.

El descenso también se refleja en la cantidad de invitados, según indicó Serra. El promedio actual ronda las 80 personas, con celebraciones de entre 40 y 100 asistentes como las más habituales. "Antes realizabamos eventos con mayor convocatoria, pero ya no se ven", dijo.

Costos en aumento y menor rentabilidad

A la reducción de reservas se suma el incremento de los costos operativos. Desde el sector indicaron que los precios de insumos básicos, como carne y harina, continúan en alza, lo que obliga a actualizar tarifas.

Sin embargo, algunos salones optaron por reducir precios para atraer clientes, lo que impacta en la rentabilidad de la actividad. “No es rentable. No se puede vivir como antes con un salón de eventos”, afirmó Serra.

Un panorama con expectativas moderadas

Frente a este contexto, los empresarios del sector mantienen expectativas moderadas y esperan mejorar los niveles de actividad durante el año, aunque reconocen que el panorama actual es incierto. "Hay que tener fe y lo único que tenés es fe, pero no nada más", conluyó.

La combinación de menor poder adquisitivo, eventos más pequeños y el crecimiento de quintas y espacios informales aparece como el principal desafío para los salones tradicionales, que buscan sostener la actividad en un mercado cada vez más competitivo.