La discusión por la aclaratoria a la Ley de Glaciares vuelve a tomar impulso en el Congreso. Luego de quedar relegada por el avance del proyecto de reforma laboral y la baja de imputabilidad, ahora el oficialismo intenta incluirla en el temario de sesiones extraordinarias, con la intención de tratarla antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei encabezará la apertura del período ordinario en la Asamblea Legislativa.

Así lo confirmaron legisladores nacionales por San Juan. El senador Bruno Olivera señaló que existen “tres temas fundamentales” que el oficialismo pretende debatir antes del cierre del actual esquema de extraordinarias y entre ellos mencionó expresamente la aclaratoria a la Ley de Glaciares, una iniciativa que es seguida de cerca por el sector minero provincial.

En declaraciones en el programa San Juan en Noticias de Radio mitre 95.1 en San Juan, Olivera explicó que “además de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, también buscan tratar la baja de imputabilidad —que ya cuenta con media sanción— y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”. Sin embargo, admitió que la inclusión definitiva en el orden del día todavía depende de acuerdos políticos que aún no están consolidados.

En la misma línea, el diputado José Peluc sostuvo que existe voluntad política para avanzar en el debate, pero que el escenario parlamentario impone cautela. “La voluntad es poder debatirlo en extraordinarias, pero todo va a depender del consenso que se logre para ponerlo en agenda”, afirmó a DIARIO HUARPE. Y agregó que, si bien hay una demanda concreta de los gobernadores de provincias mineras como San Juan, no está claro cuántos votos efectivos acompañarían la iniciativa.

El proyecto de aclaratoria apunta a redefinir el concepto de “ambiente periglacial”, uno de los puntos más controvertidos de la ley vigente, y a otorgar mayor participación a las provincias en la identificación de las áreas alcanzadas por la protección ambiental. En términos prácticos, la propuesta busca que los gobiernos provinciales tengan un rol más activo en la evaluación de emprendimientos mineros dentro de sus territorios, siempre bajo el marco de los presupuestos mínimos establecidos a nivel nacional.

No obstante, el tratamiento del tema en extraordinarias dependerá del equilibrio de fuerzas en el Congreso y de la capacidad del oficialismo de ordenar prioridades en una agenda que viene marcada por reformas estructurales y debates sensibles.

Con el reloj corriendo hacia el 1 de marzo, el oficialismo intenta cerrar definiciones. Si la aclaratoria logra ingresar en el temario y obtiene dictamen, podría convertirse en uno de los debates más relevantes para las provincias cordilleranas antes del inicio formal del período legislativo 2026.