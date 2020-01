Brasil y México son los países latinoamericanos que más invirtieron en el extranjero

Brasil y México fueron los países de la región latinoamericana que más invirtieron en el extranjero en 2018, y la Argentina se ubicó en el sexto lugar, de acuerdo con datos definitivos difundidos hoy.



La inversión de la región latinoamericana en el extranjero tuvo como principal destino a los Estados Unidos, y dentro de la Unión Europea (UE), España recibió el mayor monto.



Según el estudio realizado por el Instituto de Comercio Exterior de España de Exportación e Inversiones, la inversión total latinoamericana en el exterior fue de US$ 38.225 millones en el 2018.



Brasil se consolidó como el principal inversor de la región en el extranjero con un acumulado de US$ 377.584 millones en 2018, y México se ubicó en segundo lugar con US$ 10.704 millones.



La Argentina se ubicó en el sexto lugar con us$ 1.802 millones, pese a la recesión y a la fuerte inestabilidad cambiaria, reportó la agencia de noticas EFE.



Entretanto, Perú se posicionó en el último lugar, con el menor número de inversiones en el exterior, con US$ 19 millones.