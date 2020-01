Brian Sarmiento, ausente en el retorno de All Boys

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista Brian Sarmiento, refuerzo de All Boys para la segunda mitad de la temporada de la Primera Nacional, estuvo ausente en la vuelta del plantel a los entrenamientos con vistas al reinicio del torneo en febrero próximo.



El ex futbolista de Racing Club, Banfield y Newell's Old Boys, entre otros, no se hizo la revisión médica y, en caso de realizarla mañana, se incorporará el sábado al plantel conducido por José "Pepe" Romero.



Con 29 años y después de un fugaz paso por el fútbol de Grecia, donde apenas jugó ocho minutos, Sarmiento acordó su regreso a All Boys -estuvo en la temporada 2012-2013- con un contrato por 18 meses que tendrá cláusula de rescisión a los seis.



All Boys, último de la Zona 2 -puesto condenatorio al descenso-, ya tiene previstos cinco amistosos de pretemporada: Vélez Sarsfield (sábado 11), San Lorenzo (miércoles 15), San Telmo (sábado 18), Libres de Agremiados (miércoles 22) y Platense (sábado 25).