Brown de Adrogué venció a All Boys en un duelo directo por la permanencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Brown de Adrogué derrotó esta tarde a All Boys 2 a 1, tras ir perdiendo, por la 17ma fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un duelo clave por la permanencia.



Brian Sarmiento (10m.Pt) adelantó a All Boys y Brown lo dio vuelta con goles de Ignacio Boggino (13m.Pt) y Felipe Cadenazzi de penal (37m.St).



El partido se jugó en el estadio Lorenzo Arandilla, del club Brown, y fue arbitrado por Julio Barraza.



Brown fue mucho mejor en el primer tiempo, que sin embargo se encontró en desventaja por el oportunismo de Sarmiento, el mejor jugador de la visita, quien recibió en el medio del área y definió con un tiro bajo a la izquierda de Martín Ríos.



No obstante el local se hizo del mediocampo e hizo justicia con el rápido empate de Boggino, quien, tras un tiro de esquina, empujó la pelota en la línea de sentencia



En el complemento volvió a ser más el local, que a poco del final tuvo su premio, luego de un absurdo penal de Adrián Martínez sobre Contreras, que Cadenazzi transforrmó en gol.



Así, Brown se alejó cinco puntos de All Boys, último en la zona, con un descenso en juego.







= Síntesis =







Brown (Adrogué): Martín Ríos; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Bogino, Santiago Echeverría y Leandro Sapetti; Fernando Enrique, Iván Becker, Juan Manuel Requena y Luciano Nieto; Tomás Molina y Matías Linas. DT: Pablo Vicó.



All Boys: Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Nicolás Zalazar, Jonathan Ferrari y Gonzalo García; Alan Espeche, Mirko Ladrón de Guevara, Nicolás Igartúa y Brian Sarmiento; Facundo Parra y Milton Céliz. DT: José Romero.







Goles en el primer tiempo: 10m. Sarmiento (AB) y 13m. Boggino (B).



Gol en el segundo tiempo: 37m. Felipe Cadenazzi de penal (B).







Cambios en el segundo tiempo: inicio Sebastián Navarro por Ladrón de Guevara (AB), 15m. Cadenazzi por Linas (B) y Brian Gómez por Enrique (B), 17m. Marco Iacobellis por Espeche (AB) y 31m. Elías Contreras por Molina (B).



Estadio: Lorenzo Arandilla, del club Brown.



Árbitro: Julio Barraza.