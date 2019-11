Bruce Dickinson hará unipersonal basado en su autobiografia en agosto en Obras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Bruce Dickinson, la voz de la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden, regresará en agosto próximo a la Argentina para presentar el show unipersonal "What Does This Button Do?" (¿Qué hace este botón?), basado en su autobiografía.



La presentación que tendrá por sede al estadio porteño de Obras el martes 25 de agosto consta de dos partes.



En la primera mitad el vocalista desgrana anécdotas acerca de su vida como estrella mundial de rock y luego está prevista a una sesión de preguntas y respuestas.



Dickinson, quien en octubre pasado fue parte del fabuloso recital que Iron Maiden ofreció en el estadio de Vélez, volverá al país con recientes 62 años cumplidos para mostrar otra faceta apoyada en las vivencias narradas en el libro que lanzó en 2017.