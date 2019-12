Brussino brilla en el triunfo de Zaragoza ante Fuenlabrada en la Liga española de Básquetbol

El argentino Nicolás Brussino brilló hoy en la victoria de su equipo, Zaragoza, sobre Fuenlabrada, por 75-65, en partido de la jornada 13 de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España.



El escolta santafesino, de 26 años, se erigió en la figura más destacada del elenco aragonés de este mediodía en el Pabellón Príncipe Felipe.



El ex jugador de los Dallas Mavericks de la NBA firmó una planilla de 21 puntos (4-5 en dobles, 3-8 en triples, 4-5 en libres), 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en los 27 minutos que permaneció en cancha.



Zaragoza también contó con la participación del interno cubano Javier Justiz Ferrer (ex San Lorenzo), que marcó 11 puntos. El conjunto ganador se afianzó en la tercera posición de la tabla, con un récord 10-3, acercándose a la línea de clasificación para la Copa del Rey, que se jugará en Málaga, en febrero venidero.



En Fuenlabrada, en tanto, no resultó de la partida el escolta bahiense Nicolás Richotti.



En tanto, el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket) no vio acción en la derrota que Barcelona (cayó por primera vez en la temporada en el Palau Blaugrana) sufrió a manos de Unicaja Málaga, por 105-95



Los demás marcadores de la jornada fueron: Gran Canaria 102-Obradoiro 100 (en dos tiempos suplementarios); UCAM Murcia 75-Baskonia 86 (14 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos del marplatense Luca Vildoza).



En uno de los adelantos del segmento sabatino, el líder Real Madrid (11-2), con 5 puntos y 4 asistencias de Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) más 3 tantos, 6 rebotes y 6 pases de gol de Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata), le ganó fácil a Betis, por 84-64



Además, el alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Bahía Basket) aportó 7 puntos y 4 rebotes para Manresa, que se impuso como visitante y en tiempo suplementario a Joventut de Badalona, por 106-104.