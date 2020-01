Buena actuación de Scola en derrota de Olimpia Milano en el básquetbol de Italia

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino que disputará los Juegos Olímpicos Tokio 2020, desplegó hoy una buena performance en su equipo, Olimpia Milano, en la derrota 83-89 ante San Bernardo Cantú, por la decimoséptima jornada de la Liga Italiana de básquetbol (Legabasket)



El ala pivote, de 39 años y ex Houston Rockets y Toronto Raptors de la NBA, aportó 21 tantos (7-12 en dobles, 1-1 en triples, 4-4 en libres), 2 asistencias, 2 rebotes y un recupero en los 27 minutos que permaneció en el rectángulo de juego.



El goleador histórico de los seleccionados albicelestes, ganador del Olimpia de Oro que premia al "Deportista del Año" en la Argentina en la temporada 2019, venía de lograr otra satisfactoria producción con 10 puntos y 10 rebotes en el triunfo que la escuadra italiana consiguió el viernes pasado sobre Zenit San Petersburgo de Rusia (73-72), por Euroliga.



Olimpia Milano acumuló su segunda derrota consecutiva y ahora figura con un registro 10-6, acomodándose en la cuarta colocación. Mientras que San Bernardo Cantú tiene un record 8-8.



Por su lado, el base cordobés Juan Manuel Fernández (ex Obras Basket) anotó 13 tantos (4-6 en dobles, 1-5 en triples, 2-2 en libres), capturó 5 rebotes y repartió 4 asistencias en 26m. para Trieste, que se impuso como visitante a Pesaro, por 82-76



El también armador cordobés Ariel Filloy (ex Atenas) encestó 3 unidades en 10 minutos para Venezia, que cayó ante Brescia, por 70-64



El líder Virtus Bologna (14-2), que no tuvo en sus filas al pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket y Boca), le ganó a Trentino, por 83-77



En el quinteto ganador se lució el base serbio Milos Teodosic (ex Los Angeles Clippers), responsable de una planilla con 30 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Mientras que en el elenco perdedor se desempeñó el base porteño Andrés Forray (ex Banco Provincia), quien finalizó con 4 puntos en 13m.