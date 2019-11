Buscan al remisero que conducía el auto del que cayó la mujer embarazada atropellada por un camión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El chofer del remís en el que viajaba la mujer embarazada que, luego, murió atropellada por un camión el domingo último en La Matanza, era intensamente buscado por la Justicia luego de que le confesara a su propio padre que la víctima se había arrojado del auto cuando la estaba trasladando a una fiscalía para realizar una denuncia por "violencia de género", informaron fuentes judiciales.



El fiscal Marcos Borghi, a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios Dolosos de La Matanza, ya tiene identificado al remisero que conducía el Renault 9 en el que se trasladaba Laura Vanina Roberto (35) y analizaba esta tarde imputarle el delito de "abandono de persona seguido de muerte".



Los pesquisas creen que la mujer, madre de seis niños de corta edad, se hallaba a bordo de ese vehículo cuando cayó al asfalto y fue embestida por un camión recolector de residuos.



El representante del Ministerio Público ordenó el relevo de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de establecer los pormenores del hecho y logró identificar el vehículo y, luego, al conductor.



Los pesquisas se dirigieron a la vivienda del remisero y allí se entrevistaron con su padre, quien les dijo que su hijo le había contado que había llevado en su auto a Laura hacia una fiscalía para radicar una denuncia por "violencia de género".



Sin embargo, según relató el hombre, el remisero aseguró que la mujer "se tiró" y como él quedó shockeado continuó la marcha.



Los investigadores procuraban localizar al sospechoso para ser interrogado por el fiscal de la causa, dijeron los voceros.



El hecho ocurrió la noche del domingo último en la calle Carcaraña y la ruta provincial 21, en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, donde Roberto fue arrollada por el conductor de un camión que no alcanzó a detener la marcha.



En base a dicho de testigos, instantes antes de ser embestida, la víctima había sido arrojada o caído -aún no se sabe en qué circunstancias- al asfalto desde un vehículo en movimiento que circulaba por la ruta 21 en dirección a González Catán.



Dos automovilistas que iban detrás lograron esquivarla, aunque no el camionero, que no llegó a maniobrar para evitar el impacto.



Una tía de la víctima que se identificó como Verónica dijo al canal TN que se enteró de lo ocurrido por las redes sociales y pidió justicia para Laura.



"La familia está devastada, queremos Justicia, si alguien vio algo que aporte tofo lo que pueda", expresó la mujer.



Verónica contó que de la autopsia surgió que su sobrina "estaba con vida cuando la arrojaron del auto" y dijo que no sabe por qué "le hicieron una cosa así".



Tras contar que Laura tenía seis hijos y que era una madre "muy luchadora", Verónica aseguró desconocer si actualmente estaba en pareja ya que desde hacía tiempo no la veía.