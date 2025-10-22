La Asociación Civil A.R.I.D. (Apoyo a la Rehabilitación e Inclusión de la Discapacidad) lanzó una nueva búsqueda laboral en el marco del Programa de Apoyo a la Educación Inclusiva en Zonas Alejadas y Nivel Superior. En esta oportunidad, se seleccionarán docentes de apoyo para desempeñarse en la zona de Carpintería, en el turno mañana.

Podrán postularse docentes de nivel primario, docentes de educación especial, psicopedagogos y acompañantes terapéuticos, siempre que cuenten con título habilitante. También se valorará haber realizado el curso de Docente de Apoyo, requisito considerado fundamental para la labor.

El programa tiene como objetivo fortalecer la inclusión educativa en zonas rurales y alejadas, garantizando acompañamiento pedagógico y terapéutico a estudiantes con distintas necesidades.

Quienes deseen postularse deben enviar su currículum al correo postulatearid@gmail.com, indicando en el asunto: “Docente_turno al que postula”.