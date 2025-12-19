En un hito ambiental sin precedentes, Argentina logró la reintroducción de la nutria gigante (Pteronura brasiliensis), especie que había desaparecido de los ríos del país hace casi cuatro décadas, al liberar una familia de estos carnívoros acuáticos en el Gran Parque Iberá, en la provincia de Corrientes.

La nutria gigante, también conocida como lobo gargantilla o ariraí, puede alcanzar hasta 1,8 metros de largo y cerca de 33 kilos de peso, y cumple un papel clave en los ecosistemas de humedales al regular las poblaciones de peces y contribuir al equilibrio ecológico.

La familia liberada, compuesta por Nima y Coco (provenientes de zoológicos europeos) y sus crías Pirú y Kyra, nacidas en el propio Iberá, representa el primer grupo familiar de nutrias gigantes en regresar a Argentina desde 1986.

Este programa de reintroducción, que lleva ocho años de trabajo sostenido, incluyó la cooperación de organismos nacionales e internacionales, protocolos de cuarentena, entrenamiento para la pesca en libertad y un monitoreo científico detallado para asegurar la adaptación de los animales a su nuevo entorno.

El regreso de la nutria gigante no solo representa una victoria para la biodiversidad local sino que también posiciona a Argentina como un referente global en restauración ecológica, ya que nunca antes se había reintroducido en libertad un mamífero declarado extinto en el país.

El Gran Parque Iberá, con sus más de 756.000 hectáreas de humedales protegidos, ofrece condiciones ideales para la recuperación de la especie: abundancia de presas, ausencia de caza y un ambiente seguro que favorece la supervivencia y proliferación de estos depredadores acuáticos.

Este logro subraya la importancia de la conservación activa, proyectos de rewilding y la colaboración entre instituciones para restaurar especies nativas y recuperar funciones ecológicas esenciales en los ecosistemas argentinos.