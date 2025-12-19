El calendario del running sanjuanino suma una propuesta especial para cerrar el año. El sábado 20 de diciembre se realizará Ciclo Nocturno 2025, una competencia de pedestrismo que combinará deporte y solidaridad en El Pinar, departamento Rivadavia.

La prueba es organizada por Franco Oro y tendrá un fin benéfico: la inscripción consistirá en la entrega de un juguete nuevo, que luego será destinado a donación. De esta manera, la actividad deportiva se integra a una acción solidaria en el marco de las celebraciones de fin de año.

La competencia contará con distintas distancias para todas las edades. Habrá una prueba kids con largada a las 20.15, una carrera de 12 kilómetros a las 21.00 y una distancia de 6 kilómetros que comenzará a las 21.15. El recorrido nocturno permitirá la participación tanto de corredores experimentados como de quienes se inician en el running.

Las acreditaciones se realizarán el mismo sábado, de 8.30 a 14.00, en Demo Equipamiento, ubicado en Lateral de Circunvalación 1737 Este, en Santa Lucía. Desde la organización informaron que los elementos obligatorios para competir serán el número de corredor, linterna y sistema de hidratación.

Ciclo Nocturno 2025 se presenta como una de las últimas citas del año para el atletismo local, con una propuesta que une competencia deportiva y compromiso social.