Ciclo Nocturno 2025: running solidario para reunir juguetes para niños
POR REDACCIÓN
El calendario del running sanjuanino suma una propuesta especial para cerrar el año. El sábado 20 de diciembre se realizará Ciclo Nocturno 2025, una competencia de pedestrismo que combinará deporte y solidaridad en El Pinar, departamento Rivadavia.
La prueba es organizada por Franco Oro y tendrá un fin benéfico: la inscripción consistirá en la entrega de un juguete nuevo, que luego será destinado a donación. De esta manera, la actividad deportiva se integra a una acción solidaria en el marco de las celebraciones de fin de año.
La competencia contará con distintas distancias para todas las edades. Habrá una prueba kids con largada a las 20.15, una carrera de 12 kilómetros a las 21.00 y una distancia de 6 kilómetros que comenzará a las 21.15. El recorrido nocturno permitirá la participación tanto de corredores experimentados como de quienes se inician en el running.
Las acreditaciones se realizarán el mismo sábado, de 8.30 a 14.00, en Demo Equipamiento, ubicado en Lateral de Circunvalación 1737 Este, en Santa Lucía. Desde la organización informaron que los elementos obligatorios para competir serán el número de corredor, linterna y sistema de hidratación.
Ciclo Nocturno 2025 se presenta como una de las últimas citas del año para el atletismo local, con una propuesta que une competencia deportiva y compromiso social.