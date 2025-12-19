La causa por la muerte del actor Peter Greene tomó un nuevo rumbo tras el hallazgo de lesiones en su cuerpo, informaron este jueves fuentes oficiales y medios de Estados Unidos. El intérprete, reconocido por interpretar villanos en filmes como Pulp Fiction y La Máscara, fue encontrado sin vida en su departamento del Lower East Side de Nueva York el pasado 12 de diciembre, cuando tenía 60 años y estaba programado para comenzar nuevos proyectos cinematográficos.

Inicialmente, la policía señaló que Greene fue hallado muerto en su vivienda y que no se sospechaba de un hecho delictivo, aunque se esperaba la autopsia para determinar con certeza la causa de muerte.

Sin embargo, según reportes de medios estadounidenses, ahora investigadores descubrieron heridas en su cuerpo y están trabajando para determinar el origen de esas lesiones, lo que abre nuevas líneas de investigación.

Ese hallazgo generó que los investigadores no descarten hipótesis alternativas (como homicidio, suicidio o muerte relacionada con consumo de drogas) mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia y los informes forenses.

Greene alcanzó notoriedad internacional en la década de 1990, con personajes memorables como Zed en Pulp Fiction (1994) y Dorian Tyrell en La Máscara (1994), y continuó una carrera con roles intensos en cine y televisión a lo largo de los años.

La investigación sigue en curso y las autoridades médicas y policiales de Nueva York trabajan para aclarar si las lesiones fueron consecuencia de una caída, una agresión u otro factor, antes de poder determinar con precisión qué provocó la muerte del actor.

Contexto adicional: Greene también habló abiertamente en el pasado sobre su lucha contra la adicción, y allegados han señalado que estaba entusiasmado con futuros proyectos, lo que complica aún más las conclusiones precipitadas sobre su fallecimiento mientras se esperan datos oficiales.