Los mismos modelos de casas prefabricadas que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entregó a familias damnificadas por las inundaciones en Bahía Blanca se están ofreciendo a la venta en plataformas de internet, a precios que superan ampliamente la inversión oficial destinada a la reconstrucción social.

Según un relevamiento de publicaciones online realizadas en los últimos días, varios anuncios ofrecen casas del mismo modelo que fueron entregadas por la AFA en un proyecto solidario para asistir a vecinos afectados por las intensas lluvias. Los precios de oferta varían en función de la ubicación y el estado de los inmuebles, pero rondan cifras que en algunos casos duplican o más la inversión inicial estimada en los contratos de compra de los módulos habitacionales.

Venden en Internet casas como las que construyó la AFA para los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca. (Foto: Mercado Libre).

Las publicaciones, disponibles en portales de clasificados y redes sociales, muestran viviendas listas para habitar que coinciden en características técnicas con las casas entregadas por la AFA (como diseño prefabicado, superficie cubierta y distribución de ambientes)y que se venden por precios de mercado que parten desde montos elevados comparados con la inversión estatal y privada original.

El proyecto de entrega de viviendas forma parte de una iniciativa impulsada por la AFA y organismos estatales para asistir a vecinos que perdieron sus hogares o sufrieron daños severos por las inundaciones que azotaron esa región de la provincia de Buenos Aires. La entrega de las casas había sido presentada como una medida solidaria de reconstrucción y contó con la entrega simbólica a familias directamente afectadas.

Los anuncios online (algunos en sitios públicos de compra y venta y otros en redes) detallan precios que, según expertos consultados, se ubican por encima de los costos de producción y logística contemplados en las adquisiciones de esos modelos. Esto generó cuestionamientos sobre la posibilidad de reventa y especulación con inmuebles vinculados a planes sociales o solidarios.

La oferta de estas casas también reavivó el debate sobre el acceso a la vivienda y la dinámica de mercado de propiedades prefabricadas en contextos de emergencia, además de generar consultas sobre la trazabilidad de la propiedad y el destino original de las unidades ahora en venta.

El fenómeno se da en un contexto en el que organizaciones sociales, vecinos y actores políticos analizan mecanismos de control y transparencia sobre la asignación y el destino final de las viviendas asistidas en eventos de emergencia, con el objetivo de evitar desviaciones o malas prácticas en el uso de recursos destinados a la ayuda humanitaria.