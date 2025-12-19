En San Juan, el interés por la atención psicológica creció de manera sostenida durante el 2025 y alcanzó cifras récord. La cantidad de consultas se duplicó respecto de todo al año pasado, un aumento que marca una mayor demanda de cuidados vinculados a la salud mental y un cambio en la forma en que los sanjuaninos buscan acompañamiento profesional.

Así lo confirmó Gema Galván, profesional de la salud mental y tesorera del Colegio de Psicólogos de San Juan, a DIARIO HUARPE quien precisó que el aumento es generalizado. “En comparación con el año pasado, durante todo 2025 la demanda ha aumentado y se ha duplicado”, señaló. Según explicó, el crecimiento comenzó de manera gradual tras la pandemia, tuvo un incremento durante 2024 y se profundizó a lo largo de este año. Además, remarcó que “se observa un interés muy marcado por iniciar terapia en el mes de diciembre, particularmente”.

Publicidad

De acuerdo con Galván, el aumento responde, en parte, al desgaste emocional acumulado por la rutina diaria y por situaciones complejas o traumáticas que atraviesan las personas, lo que las lleva a buscar acompañamiento profesional. “Después de atravesar momentos difíciles, muchas personas sienten la necesidad de contar con un espacio de contención. Luego, ya lo toman como parte de sus vidas y buscan darle continuidad”, explicó.

Otro de los factores que incide en el incremento de la demanda es la sobrecarga del sistema público de salud mental de la provincia. “Las consultas se han duplicado tanto en el ámbito público como en el privado. Sabemos que la red estatal está sobrecargada y que los turnos suelen ser muy lejanos, por eso muchas personas hacen el esfuerzo e inician terapia de manera particular”, afirmó la profesional.

Publicidad

Galván también subrayó un cambio en la percepción social sobre la atención psicológica. “Hoy en día el psicólogo ya no está visto como un espacio de locura o enfermedad, sino como un ámbito de salud y prevención”, sostuvo. En ese sentido, explicó que algunas personas consultan al detectar señales de alarma, como dificultades para dormir o irritabilidad, mientras que otras lo hacen de forma preventiva. “Hay quienes llegan cuando sienten que ya no pueden más y otros que buscan evitar llegar a esos puntos límite”, precisó.

En relación con la frecuencia de las sesiones, indicó que el factor económico condiciona la continuidad de los tratamientos. “La sugerencia general es una vez por semana, pero la realidad es que muchos pacientes asisten cada 15 días, dos veces al mes o una vez al mes”, explicó. Asimismo resaltó que de igual manera depende de la estabilidad del paciente y la situación que atraviesa, "aunque muchas veces el principal límite es el económico”, destacó.

Publicidad

El incremento sostenido de las consultas durante 2025 evidencia una mayor demanda de atención psicológica en la provincia, con un impacto directo en la organización del trabajo profesional y en la continuidad de los tratamientos a lo largo de todo el año.

Diciembre concentra el mayor aumento de consultas

Diciembre concentra el mayor pico de consultas psicológicas en la provincia, incluso de personas que inician terapia por primera vez. “En esta etapa del año se intensifican los síntomas de ansiedad y cansancio por el estrés laboral y las exigencias académicas, especialmente en jóvenes que rinden finales”, explicó la profesional.

Además, las fiestas y los encuentros sociales pueden generar malestar emocional y reactivar duelos o conflictos. “No es un mes festivo para todos; para muchas personas despierta angustia y recuerdos de pérdidas”, señaló. Ante este escenario, cada vez más psicólogos mantienen la atención durante el verano para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Terapias de pareja y familia, las que más crecieron en 2025

La demanda de terapias de pareja y de familia fue una de las que más creció durante 2025 en San Juan. Desde el Colegio de Psicólogos indicaron que este tipo de consultas aumentó cerca de un 50% en comparación con el año pasado. “A nivel números puede llegar a ser un poco alarmante, pero para nosotros es saludable el hecho de que la familia o la pareja en sí trate de resolver una situación problemática y no de manera aislada en terapia individual", explicó Galván, y señaló que se trata de un cambio respecto de años anteriores, cuando predominaba la terapia individual en adultos, niños y adolescentes.

En la misma línea, Galván destacó que también se incrementaron las consultas de adultos mayores. “No solo vienen por evaluaciones puntuales, como las que se piden para la renovación del carnet, sino para tratamiento en sí, para estimulación y rehabilitación”, detalló.

Precio

El precio de las sesiones en San Juan ronda los $35.500.