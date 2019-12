Buscan sesionar el próximo 22 de enero para tratar el nuevo consenso fiscal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Diputados buscará sesionar el próximo 22 de enero para convertir en ley el nuevo Consenso Fiscal con las provincias, que ya fue aprobado por el Senado en la última sesión de la cámara alta.



La sesión se realizará en el marco de la prórroga de sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero de 2020 dispuesta por el presidente Alberto Fernández apenas asumió su mandato.



El nuevo documento, firmado por el presidente, los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno porteño, suspende las limitaciones de las jurisdicciones para aumentar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros tributos provinciales.



Fuentes parlamentarias no descartaron que además en esa sesión -prevista para el miércoles 22- se debata el proyecto que podría enviar el Poder Ejecutivo en las próximas semanas al Congreso para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos.



Tras la polémica que generó la decisión de no haber incluído a esos regímenes especiales en la suspensión de la movilidad en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la iniciativa sería enviada por el Poder Ejecutivo en las próximas semanas.



La intención del gobierno es que haya "equilibrio y orden" respecto de todo el universo de quienes cobran jubilaciones en el Poder Judicial y el Servicio Exterior de la Nación, según fuentes oficiales.



"No es ir en contra de nadie, es poner un poco de equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio es en el caso de los jueces y los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares", afirmó Fernández en declaraciones a un programa de televisión.