La firma BD Emprendimientos lanzó una convocatoria laboral destinada a personas con experiencia en ventas dentro del rubro inmobiliario y de la construcción. La búsqueda está orientada a un vendedor que se integre al equipo comercial de la empresa, con el objetivo de potenciar la comercialización de terrenos y proyectos vinculados al sector.

Según se detalló en la convocatoria difundida por la cuenta Empleo San Juan, uno de los principales requisitos es contar con experiencia comprobable en la venta de terrenos o en el área de construcción. Además, la empresa remarcó que se valorarán cualidades como la productividad, la responsabilidad y la puntualidad, consideradas claves para el puesto.

El horario laboral será de lunes a viernes en dos turnos: de 9 a 13 y de 17 a 20. Desde la firma señalaron que buscan una persona comprometida con los objetivos comerciales y con capacidad para trabajar en equipo dentro de un entorno de venta directa.

Quienes cumplan con los requisitos y deseen postularse deben enviar su currículum vitae al correo urbanizacionessppd@gmail.com, colocando en el asunto la palabra “VENDEDOR”.