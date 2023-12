Uno de los objetivos de la gestión del presidente de la Nación, Javier Milei, es promover un sistema de indemnización basado en el fondo de desempleo que aplica la Uocra para sus trabajadores. En este contexto, el diputado provincial y secretario general de la Uocra y CGT San Juan, Eduardo Cabello, pasó por el Café de la Política y advirtió que esta forma no sirve para todos los sectores. La clave está en la naturaleza intermitente que tiene la actividad de la construcción, que por obvias razones otras no la tienen. “Es poner un ciclo cumplido al trabajo, es decir si no andás bien te echo. El sector de la construcción es intermitente, otros no”, aseveró el sindicalista.

La letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Milei lanzó el pasado miércoles, propone una profunda reforma laboral que busca dinamizar las relaciones de trabajo. Pero, en ese dinamismo, se flexibilizan las posibilidades de despido. El objetivo es que, en vez de que haya indemnizaciones, el empleador vaya pagando de a poco el fondo de desempleo, todo basado en el sistema de indemnización de la Uocra. El mismo es un fondo de desempleo en el cual el empleador deposita, durante el primer año de trabajo del obrero, un 12% del sueldo mensual del mismo. A partir del segundo año, se reduce al 8%. Una vez que cesa la relación laboral, el obrero va a la cuenta del banco y retira ese dinero.

Ante esto, Cabello aseguró que su aplicación sería una forma de ponerle fecha de vencimiento a los trabajos, que en la construcción funciona porque nunca las obras duran más de cinco años. Entonces, el obrero cuando entra a trabajar, sabe que en algún momento lo van a despedir.

“Cuando termina la obra, que es un poco lo que quieren hacer ellos, ‘cerró el comercio porque no anduvo’ y que no tengan que tener un trabajador para toda la vida, vas al banco, te firman, te pagan y te vas. Nuestro trabajo tiene un comienzo y un fin y no va más allá de cinco años. Quizá un comercio, fábrica, hotel, restaurante, podés durar toda la vida. Hay que ver, no puede ser para todas las actividades”, planteó Cabello.

A través de esta forma de indemnización, se busca cambiar la naturaleza de los trabajos y que dejen de ser “para siempre”. Es decir, que sean intermitentes.

Pero la situación de los despidos no es sería el único problema. Es que, teniendo en cuenta la inflación que se pronostica para los próximos meses (más del 20% mensual), estos fondos de desempleo quedarían desactualizados.

Actualmente, el fondo se deposita en cuentas que generan interés. La cuestión es que muchas veces las tasas de interés de los bancos quedan completamente desfasadas con respecto a los índices inflacionarios. “Con el ritmo de crecimiento de inflación, es prácticamente imposible actualizar los fondos”, sentenció el sindicalista.

Posibilidad de aplicación

Cabello contó que hay varios sindicatos que se reunieron con dirigentes de la Uocra y de la CGT para analizar la forma de aplicar este sistema a sus sectores. Sin embargo, advirtió que solo serían formas de resguardarse ante una legislación inminente sobre el tema.