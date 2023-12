El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con más de 300 medidas que, a priori, cambiarán la forma de concebir la Argentina: una reforma que abarca principalmente lo económico, pero que también pasa por cuestiones como la comunicación y el mercado laboral. Debido a esto, muchos sectores ven alterada su actividad y, por este motivo, se prevé una “lluvia de cautelares”. En este contexto, dos justicialistas de San Juan, el exgobernador José Luis Gioja y el diputado provincial Eduardo Cabello, plantearon a DIARIO HUARPE que el camino de la Justicia es el mejor para frenar “el atropello democrático” del gobierno mileísta.

Con un impacto mayor al que se esperaba durante la jornada de este miércoles, el DNU de Milei plantea reformas que abarcan muchas aristas de la vida como los argentinos la conocen. Por este motivo, Gioja, aseguró que el rol que debe tomar la oposición, puntualmente el justicialismo, es ir a la Justicia y evitar que se saltea la división de poderes.

En este contexto, el diputado nacional mandato cumplido, aseguró que, todas las medidas que marca Milei en su DNU, son para favorecer a las minorías “más ricas” y perjudican a los que menos tienen. “Han elegido un camino que no es el camino que favorece a la gente. Está claro que es la casta para él (por Milei). Creo en la legitimidad del voto, pero está claro que este tipo le ha mentido al pueblo”, sentenció Gioja.

Por su parte, Cabello, que también es el dirigente máximo de la Confederación General del Trabajo (CGT) en San Juan, contó que desde Nación ya prepararon a sus abogados para llevar a todas y cada una de las medidas a la Justicia. Según advirtió, se trata de una serie de medidas inconsultas que fueron llevadas adelante a través de un DNU por no tener consenso con el resto de los sectores.

“Todos estos decretos vamos a tener que judicializarlos, no queda otra. La gente no va a quedarse con los brazos cruzados. No podes ir contra lo que la sociedad tiene, contra sus derechos. La CGT ya puso a disposición sus abogados para denunciar ante la Justicia. Que te legitimen los votos no quiere decir que podás hacer lo que quieras con los derechos de la gente”, planteó Cabello.