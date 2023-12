El presidente Javier Milei, junto a su gabinete y en cadena nacional, anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el cual hay más de 300 medidas de modificación y derogación de leyes. En materia laboral, anticipó una reforma a la Ley del Contrato de Trabajo. Dentro de los cambios, está la modificación del paradigma del trabajo en negro, despidos, como así también la extensión del período a prueba que pasará de tres a ocho meses. En este sentido, ¿quién sale beneficiado, el empleado o el empleador?

En el programa Yo Te Invito, emitido de lunes a viernes en la pantalla de Telesol de 17:00 a 18:30 horas, los abogados Rodrigo Galván y Emiliano Prado, de GPC Asesores Jurídicos, explicaron en detalle cuáles son las modificaciones que rigen desde que entró en vigencia el DNU. “Esto será un sinfín de cambios porque hay derogaciones de leyes completas y parciales, como así también modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Es un inicio en esa idea de reformas que se proponen”, explicó Prado. Estas modificaciones van a cambiar el paradigma del trabajo en negro o sin registrar. En otras palabras, podría decirse que no modificará el beneficio del trabajador, ya que quedarán sin valor algunas multas que se aplicaban.

“Si alguien estaba prestando tareas en un lugar y no estaba registrado, podía intimar a su empleador y llevarlo a juicio laboral. Si este ganaba iba a hacerse de ciertas multas que son cuantificables en dinero que percibía el trabajador”, dijo Prado. “Aunque algunas de ellas no eran cobradas finalmente por el trabajador y no percibía dinero de las mismas”, comentó Galván al respecto. En el caso de que el trabajador, a través del juicio, pueda comprobar que ha prestado su tarea, el empleador deberá pagar los aportes que no ha hecho en el tiempo que lo ha tenido en negro, pero no así las multas.

Otro de los puntos de las modificaciones es el periodo de prueba en el trabajo, ya que se ampliará de tres a ocho meses. En este punto, se ha generado un debate debido al tiempo. Tanto Galván como Prado, coincidieron en que el lapso es un poco extenso y pueden ocurrir algunos tipos de ilícitos.

“Dentro de los tres meses era el período de prueba y cualquiera de las dos partes podía rescindir el contrato y el empleado no gozaba de indemnización. Lo que puede pasar en estos ocho meses es que las empresas contraten empleados bajo esta modalidad y antes de que finalice el período de prueba, rescindir el contrato y de esta forma ahorrarse dinero en indemnizaciones”, explicó Prado. El mismo DNU y la ley prohíben estas prácticas, pero asimismo es difícil de controlarlo en la práctica.

El otro punto importante de la reforma laboral es el sistema de indemnización de despido. “Básicamente, lo que quiere Milei es que se aplique un sistema como el de la Uocra”, comentó Galván. “En este sistema, el empleado se va pagando su indemnización en un depósito de fondo de cese. Se va dejando un 12% de sueldo del primer año laboral y luego un 8%. Cuando el trabajador renuncia o es despedido, se lleva consigo su fondo de cese laboral”, señaló Prado. Asimismo, el otro abogado explicó que este punto no se aplicará de forma obligatoria, sino que “alienta a hacerlo, ya que incita a los sindicatos a que se reúnan y negocien con las cámaras empresariales para que se aplique este sistema, solo si las dos partes lo acuerdan”, dijo Galván.

Finalmente, el debate entra cuando se mide que tan conveniente es este sistema debido al contexto inflacionario que atraviesa Argentina. En el caso de los primeros aportes al fondo de cese laboral quedarán casi nulos con respecto a su valor si el trabajador ha ofrecido sus tareas por varios años y en el momento de la salida de la empresa, esa moneda ya se devaluó.

En ese sentido, ambos abogados comentaron que estas medidas aún deben ser estudiadas en profundidad y tienen tanto puntos buenos como puntos malos que podrían o no beneficiar al trabajador. En el caso de la eliminación de las multas podría ser un beneficio para los trabajadores debido a que muchas veces estas mismas no eran remuneradas y posibilitará a la empresa a darle más dinamismo como así también a colocar a más empleados en el registro de la AFIP. En caso contrario, podría ser una desventaja la extensión del período de prueba que pasará a ocho meses, ya que podría existir un vacío en el cual el empleador pueda contratar empleados y antes de que finalice el período rescindir el contrato sin pagar la indemnización. Esto por supuesto que está prohibido por la ley y el DNU, aunque muchas veces es difícil de controlar.