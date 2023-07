Cabello sobre Gioja y Uñac: “Hay dos ciclos que están casi cumplidos”

Las elecciones provinciales del domingo pasado, en las que resultó electo Marcelo Orrego, siguen generando análisis y repercusiones en el ámbito político de San Juan. El secretario general de la CGT local, Eduardo Cabello, visitó “El Café de la Política Express” y opinó sobre que “no soy yo el que tiene que hacer autocrítica, sí soy parte de un equipo, pero soy muy respetuoso del liderazgo y no puedo hablar por el Gobernador”.

- A tres días de las elecciones, ¿qué autocrítica hacen dentro del uñaquismo?

No soy yo el que tiene que hacer autocrítica, sí soy parte de un equipo, pero soy muy respetuoso del liderazgo y no puedo hablar por el Gobernador. En lo que concierne a la personal, creo que no supimos captar ni mantener lo que teníamos con la ciudadanía. Alguna cosa no salió suficientemente bien y ya lo veníamos arrastrando desde el día de la suspensión de la candidatura de Uñac y nos tocó remarla en dulce de leche, lo que nos costó una derrota bastante cara. Pero ya estamos listos, trabajando y pensando en lo que viene para que Sergio Uñac sea senador y para que a San Juan le vaya lo mejor posible.

- ¿El líder del peronismo sigue siendo Sergio Uñac?

El presidente del partido sigue siendo Uñac y en eso yo soy orgánico, todavía queda un trecho largo para que se cumpla el mandato del partido. Es decir que él es el líder.

- En la noche apareció desplegada una bandera en la puerta del Partido Justicialista que decía “Uñac nos traicionaste”.

Puede ser que alguien se pueda haber sentido traicionado, pero quizás tenía una cuestión con él, pero no sé a qué se deberá. Nosotros en la campaña hemos trabajado en conjunto y donde hemos ido, él nunca dijo una cosa por otra, al contrario. Así que viste que la democracia te permite hacer tantas cosas.

- La palabra democracia creo que viene bien para preguntarle acerca de esto. Ayer José Luis Gioja dijo que un dirigente con el 12% de los votos del padrón total como Uñac debería tomar el ejemplo de Bravo, quien en 1985 renunció a la Gobernación tras perder las legislativas. ¿Qué le genera estas declaraciones?

La verdad que me genera tristeza de cara a toda la sociedad en general, pero especialmente a un partido como el nuestro que ha sido tan golpeado desde el principio. Decir que porque pasó esto te tenés que ir es caer en el váyanse todos. Al gobierno que viene le puede ir mal, ¿vamos a hacer un golpe? Me parece que ha sido una declaración fuera de lugar, un desliz. Ya está, lo que pasa es que cuando uno pierde, y hemos perdido todos, no es que uno le ganó al otro, queda una sensación de amargura y de revancha.

- Otra cosa que dijo Gioja es que como el uñaquismo sabía que perdía, casi que en la última vuelta de la carrera sacó el pie del acelerador y jugó a perder.

No, nada que ver. Yo he estado hasta el día miércoles haciendo campaña con el Gobernador en los departamentos. Uno de los últimos actos lo hizo en CGT, no es que hemos bajado la pata, al contrario. Insistíamos porque si al último íbamos a tener una derrota, que fuera decorosa.

- No fue decorosa.

No, nos ganaron mal. No es que nos ganaron por un punto y si hubiera sido así tampoco era una derrota decorosa porque le habíamos puesto todo, veníamos pensando que íbamos a ganar, teníamos las ganas, pero hay un dicho que reza que no hay mal que por bien no venga. Hay que ver qué nos sucedió. Esto nos va a permitir hacer un análisis correcto de todo lo vivido en cada uno de los sectores, a cada uno que tuvo poder desde los ministerios para abajo. Y si no fuimos capaces de acercarnos a la militancia y a la sociedad, entonces estas cosas nos ponen de cara a un buen análisis y después del 10 de diciembre veremos eso.

- Siempre se cree que después de una derrota hay una semana de descanso y de duelo. ¿En el caso de diputados también es así o cómo queda la agenda?

A full. Hay diferentes puntos de vista de cómo ver las derrotas. Yo veo que mientras más me quede, más me matan. Puede ser que la noche la pase en vela, pero en la madrugada ya hay que estar a full porque el que no tiene la capacidad de vivir bajo presión se tiene que quedar en su casa. Al otro día el Gobernador estuvo en Casa de Gobierno, empezó a firmar decretos. Yo lo estuve acompañando y hablando con los ministros. Él lo dijo, va a ser un traspaso ordenado. He escuchado que algunos de ellos dijeron que tienen que estar en la discusión del presupuesto y seguro que los van a invitar. Si el eslogan nuestro era por San Juan, tenemos que demostrar que no son palabras huecas. Después la sociedad dirá quién debe seguir gobernando y no atribuirnos que somos los salvadores.

- Desde las elecciones del 14 de mayo hasta ahora, ¿qué pasó?

Estamos todos consternados por esa situación. Quizás la gente se cansó de otra elección. En el tiempo nos pasó la modificación de los candidatos, quizás Rubén no traccionó como pensábamos. Todo esto tiene que ver, pero el peronismo no supo acercarse. Y también estas cuestiones internas nuestras nos hicieron mostrarnos ante la sociedad de que andamos tonteando y no poniéndonos en las cosas para sacar adelante la provincia.

- Ahora les va a tocar ser oposición después de 20 años, ¿cómo se ven en ese rol?

Podemos tener diferentes puntos de vista en un proyecto o el otro, pero siempre y cuando sirva para la gente. De hecho, ellos a nosotros nos han votado muchos proyectos. Eso es lo que se va a hacer. En la Cámara de Diputados tenemos que ser interlocutores válidos para charlar y todo lo que sea bueno para San Juan se votará. La diferencia es que ahora ellos van a tener minoría en la cámara y van a tener que charlar, pero sí vamos a votar lo que sea mejor para San Juan. La sociedad misma nos marca que esto tiene que ser así. Una cosa es de la que no soy es fanático, sí soy justicialista, pero las cosas se tienen que hacer a favor de la gente.

- ¿Hay cierto temor de que algunos que salieron electos diputados se empiecen a dar vuelta?

Yo no tengo temor de nadie, tengo la confianza en todos. Creo que se va a armar un excelente bloque, creo que son cinco los intendentes que vienen a la cámara y otros que continúan.

- ¿Quién va a ser el presidente del bloque?

No sé, eso se va a dirimir el día que el presidente del partido lo marque porque no lo vamos a elegir entre nosotros.

- Pero lo puede elegir Gioja entonces si gana las elecciones legislativas.

Uñac va a ser gobernador hasta el 10 de diciembre y hasta el año que viene continuará siendo presidente del partido. Gioja puede poner el presidente del bloque de sus diputados.

- Hay una regla no escrita del peronismo que dice que quien gana conduce.

Pero hemos perdido los dos. Acá lo interesante es quién gobierna. Si el sillón de Sarmiento no está ocupado por un peronista es porque hemos perdido. De qué me sirve mojarle la oreja a alguien. Nos sacudieron a chirlos, hay que comerla e ir hacia adelante. Si alguien quiere armar una interna lo van a dirimir los afiliados del partido. En esa instancia esta militancia, que muchos pregonamos, está harta de las peleas vicentinas. Para mí, lo digo sinceramente y me hago cargo de los que digo, hay dos ciclos que están casi cumplidos. Hay un líder que por tiempo y edad está cumpliendo su ciclo, Sergio también. El que sea más inteligente va a dejar pasar porque si ellos no se han unido y han tenido las peleas hasta ahora, de última ponete atrás y dale el paso a otro que sea un interlocutor más válido.

- En este contexto de líder, hoy se me viene a la cabeza Fabián Gramajo.

Bueno, habrá que esperar a ver si lo logra. Habrá que verlo. Ojo, es mi amigo, no lo estoy juzgado ni nada por el estilo. Hay que ver quién seduce a la gente para liderar. Líder no es el que gana.

- ¿Usted dice que la única manera de que el peronismo se vuelva a unir es dejar de lado la pelea entre Gioja y Uñac?

No hay que tirar a nadie. Lo que digo es que tengamos interlocutores válidos que nos alejen de estas peleas, nada más. De hecho nosotros lo hemos tratado de hacer, ellos también. Yo converso con Leonardo (Gioja) y todos los días pensamos por dónde vamos a ir. Yo no tengo drama de hablar abiertamente porque yo soy del sindicalismo, entonces no tengo tantos enredos.

- La CGT siempre está con el peronismo, ¿cuál va a ser el papel después del 10 de diciembre?

El mismo de ahora, trabajar en conjunto para lograr lo mejor para la gente.

- ¿Con Orrego?

Por supuesto, ¿por qué no? Ya van a ver, se los digo ahora y se los firmo, van a decir algunos que nosotros somos entregados. A ver, muchachos, nosotros somos interlocutores válidos entre la gente y el gobierno para que la gente esté mejor. Cuando los sindicatos estatales acuerden algo, ¿qué les van a decir que fueron unos vende patrias y entregadores? Una cosa está clara, la política nunca va a mandar al sindicalismo. El sindicalismo tiene mandos propios a los cuales servimos y trabajamos. CGT Nacional gobierna a CGT provincial. Apoyamos al Gobierno provincial, pero nunca un político va a mandar. Quien pierde eso genera internas como ha pasado en Buenos Aires.

- ¿Por qué se cumplen ciclos para los políticos, pero casi nunca para los sindicalistas?

Porque hay poca militancia en algunos casos. La política es algo que te ayuda más rápido a crecer en algunos ámbitos y a sostenerte económicamente. El sindicalismo es diferente, hay sindicatos que hoy no tienen para pagar la luz. La mayoría de las industrias han ido perdiendo la afiliación y los sindicatos se mueven con eso.

- ¿Qué piensa que va a pasar con el bloquismo dentro del frente?

Nos vamos a tener que reinventar todos. Después de las elecciones seguro que el frente queda disuelto, pero el bloquismo con el peronismo vienen siendo frente desde hace rato. Estos son frentes, que hayan tenido mayor o menor protagonismo es otra cosa. Muchos se refieren a sacar a Luis Rueda que es secretario de Uñac, pero hoy con el diario del lunes no se puede denostar gente.

- ¿A Uñac le faltó ser más peronista?

Quizás haberse desprendido de otras cosas. Uñac es peronista, no dudemos de eso.

- Lo que sí noté es que hubo malos manejos comunicacionales en la campaña.

Todo un cúmulo de cosas nos llevó a tener un vacío de poder y eso no permitió la victoria. Pero ahora tenemos que trabajar para meter los senadores y los diputados nacionales. Después tenemos cuatro años para demostrar que somos capaces de recuperar el movimiento.

- Siempre los peronistas dicen que vuelven más fuertes, ¿qué tiene que hacer la militancia y los dirigentes para volver en 2027?

Curarnos las heridas y sanarnos rápidamente. Sacar la mística que tiene la militancia, ese fuego sagrado de defender el justicialismo. Pero ahora tenemos que darnos una tregua para meter nuestros senadores y diputados. Después tenemos cuatro años para trabajar porque es muy lindo criticar desde el otro lado de la calle. Somos un producto que tiene que llegar a la gente que es la que vota.

- ¿Cómo cree que va a ser el año que viene?

Me parece que de todo hay que aprender. Lo mejor que hay en la vida es ser oposición porque uno se posiciona a ver el error de los demás. El sindicalismo toda la vida ha estudiado cómo ser oposición, pero tiene que ser una oposición con nivel y responsable que tenga a San Juan por sobre todas las cosas.