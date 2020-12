Cáceres se presentó en Tribunales para declarar por la denuncia de violencia de género contra su expareja

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís violencia de género llamá al 911 o 144.

Este viernes el diputado nacional Eduardo Cáceres llegó hasta Tribunales para declarar debido a que su expareja, Gimena Martinazzo, lo denunció por violencia de género e incluso mostró las marcas en el cuerpo que presuntamente le dejó él.

“Me puse a disposición desde el primer día, a raíz de esta denuncia fui a la comisaría de la Mujer, me he sacado los fueros, he pedido licencia por 60 días”, dijo el diputado minutos antes de ingresar.

Aseguró que fue a Tribunales “a aclarar todo”. Aunque no dio muchas declaraciones en el ingreso debido que “hay dos familias dañadas y es un tema muy sensible”, ya que “en Argentina muere cada 26 horas una mujer, es muy difícil”, dijo haciendo referencias a los femicidios que ocurren en el país.

La causa será investigada por el juez Federico Rodríguez del Cuarto Juzgado Correcional.

Gimena Martinazzo decidió ir a la Justicia para frenar lo que ella definió en una nota con DIARIO HUARPE como “años de maltratos” que sufrió como colega, pareja y expareja de Eduardo Cáceres.

Lo que la llevó a denunciar fue un hecho grave que sufrió el lunes 23 de noviembre, cuando, según la denuncia en la Policía, él la golpeó, forcejeó con ella, la tiró al piso, se le sentó arriba para quitarle el teléfono y hasta le tapó la boca con una mano, impidiéndole respirar. Como resultado, la ex candidata a intendenta mostró sus brazos, cuerpo y cara llenos de moretones.