Por la denuncia de violencia de género, Cáceres pidió enfrentar la Justicia sin fueros

En la sesión de la Cámara de Diputados y a través de la plataforma virtual Zoom, Eduardo Cáceres pidió el desafuero para enfrentar de esa manera el proceso judicial, luego de la denuncia que realizó la semana pasada su expareja Gimena Martinazzo por el supuesto delito de violencia de género, lesiones leves y amenazas.

El legislador sanjuanino que representa a Juntos por el Cambio se defendió de la acusación al decir que “he sido denunciado falsamente por el delito del tenor de la violencia de género y es un tema terriblemente sensible, es un tema que la verdad que daña muchísimo los afectos, la familia, el entorno y la dirigencia política de mi provincia de San Juan”.

En su alocución, que duró menos de cinco minutos y en la que se dirigió al cuerpo legislativo que preside Sergio Massa, Cáceres refirió que “cada 26 horas en la Argentina muere una mujer”, aunque en realidad quiso señalar las estadísticas de femicidios y asesinatos de mujeres en el país.

“Es un tema terriblemente sensible y muy peligroso que pueda ser utilizado muchas veces por bronca, por despecho o con una finalidad política”, disparó a continuación. Incluso, el abogado dijo que “hay muchos hombres que son víctimas de violencia física, psicológica y no hay estadísticas ni registro de esto porque no se atreven a denunciar, ni siquiera contarlo. Hay suicidios en estos casos, le pasó al pibe de Bariloche, a Agustín Muñoz que luego de una denuncia falsa terminó quitándose la vida. Hay mucho daño que se hace en los medios y en las redes sociales”.

En su defensa, Cáceres afirmó: “Yo escucho que se habla mucho de este tema como que es mi pareja y mi esposa (Martinazzo), y la verdad que es la persona que me sucede en esta lista de diputados, es mi suplente en esta banca de diputados que me gané con el voto de los sanjuaninos”, indicó vinculando la denuncia con cuestiones políticas.

“Sí fue una compañera de vida y una compañera de la política, a quien le tuve mucho aprecio, muchísimo cariño. Pero no puede ser que una simple denuncia defenestre a una persona en la imagen. Le puede pasar a cualquiera”, dijo.

Finalmente, el diputado por San Juan refirió que “yo no quiero una Justicia envuelto en fueros que sea la que me absuelva porque juro por la memoria de mi padre que está en el cielo que no tengo absolutamente nada que ver con los delitos que se me están imputando. Por eso vengo a este cuerpo a pedir que me autorice en las prerrogativas del artículo 1 de la Ley de Fueros que yo pueda presentarme como ciudadano común sin ningún privilegio de los que menciona ese artículo”.

La Ley 25.320 en su artículo 1º, tal cual marcó Cáceres, indica que cuando se abre “una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político”.

La denuncia

El pasado miércoles, en la Comisaría de la Mujer de manera formal y a través de las redes sociales, la excandidata a intendenta de Rawson, Gimena Martinazzo, denunció a Cáceres por violencia de género, amenazas y lesiones leves.

Un día después mantuvo un diálogo exclusivo con DIARIO HUARPE y aseguró que fueron “años de maltratos” que sufrió como colega, pareja y expareja del diputado nacional. El desencadenante fue un hecho grave que sufrió el pasado lunes 23 de noviembre cuando él la golpeó, forcejeó con ella y hasta la tiró al piso, se le sentó arriba para quitarle el teléfono y le tapó la boca con una mano impidiéndole respirar, según consta en la denuncia policial. Como resultado, Martinazzo mostró sus brazos, cuerpo y cara llenos de moretones.

"Él me inventaba supuestas relaciones, supuestas infidelidades, me insultaba y manipulaba. Hasta mis hijos no lo podían ni ver, porque escuchaban y veían como trataba. Cuando me llamaba por teléfono y se ponía a gritar y los chicos escuchaban todo. Me decía ‘quién te va a querer a vos’ y todo eso mis hijos lo vivían, por eso también decidí decir basta", explicó.