Gimena Martinazzo: “Cáceres me tiró al piso y se me subió encima, no podía respirar”

Gimena Martinazzo decidió romper el silencio e ir a la Justicia para frenar lo que ella asegura que fueron “años de maltratos” que sufrió como colega, pareja y ex pareja del diputado Nacional Eduardo Cáceres. El desencadenante fue un hecho grave que sufrió el pasado lunes, cuando, según la denuncia en la Policía, él la golpeó, forcejeó con ella y hasta la tiró al piso, se le sentó arriba para quitarle el teléfono y hasta le tapó la boca con una mano, impidiéndole respirar. Como resultado, la ex candidata a intendenta mostró sus brazos, cuerpo y cara llenos de moretones.

El episodio que describe la dirigente política fue grave, pero lo que realmente la llevó a dejar todo en manos de las autoridades fue que su hija de 16 años la acompañó. “Cuando llegué a mi casa con moretones, casi sin poder moverme, mi hija me dijo ‘lo denunciás vos o lo denuncio yo’”, relató a DIARIO HUARPE. Ese apoyo de la adolescente fue lo que hizo a Martinazzo romper el silencio.

Ahora, ella tomó la decisión de ir con todo y mostrar lo que sufrió durante años. “Voy a dejar también mi teléfono, porque ahí tengo mensajes y pruebas del maltrato, del hostigamiento que vengo sufriendo. No solo como pareja, también en la política, hubo agresión piscológica y manipulación”, relató.

Es que según Martinazzo, la relación que tiene con Cáceres es a la vez de compañeros en el espacio político, durante años fueron amigos y luego empezaron una relación de pareja. La misma terminó en febrero de este año, pero habían decidido mantener el contacto porque siguen trabajando en Juntos por el Cambios. Pero el diputado, según contó la mujer, había seguido con conductas controladoras durante los últimos meses, hasta que este lunes explotó todo.

“Él me inventaba supuestas relaciones, supuestas infidelidades, me insultaba y manipulaba. Hasta mis hijos no lo podían ni ver, porque escuchaban y veían como trataba. Cuando me llamaba por teléfono y se ponía a gritar y los chicos escuchaban todo. Me decía ‘quién te va a querer a vos’ y todo eso mis hijos lo vivían, por eso también decidí decir basta”, explicó.

En el plano político y profesional, Martinazzo también sufrió ataques. “Cuando había que ayudar en algo yo ayudaba. Pero si era algo más importante me decía ‘no te va a salir, si sos como un elefante en un bazar, sin mí en la política no sos nada’”, le habría dicho el legislador que la semana pasada fue trending topic por una frase en Diputados.

El próximo desafío, encontrar oídos en la Justicia

Tras presentar la denuncia este miércoles, ya que tanto lunes como martes estuvo recuperándose de las heridas y el mal momento, Gimena Martinazzo ahora avanzará en la Justicia contra Cáceres. Pero, según contó, tema encontrar algunas trabas en el proceso.

“Para empezar, me costó muchísimo conseguir abogado, le llamé a varios, pero ninguno quería apoyarme. Después, pedí que cambiaran la jueza en la que iba a caer la causa, porque son amigos”, explicó la ex candidata a intendenta de Rawson. La preocupación viene porque Eduardo Cáceres es abogado y trabajó durante años en contacto directo con los tribunales sanjuaninos. Martinazzo encontró ahora representante.

Es por esto que también decidió hacer la situación mediática, ya que desconfía de que en todos los juzgados traten el tema como corresponde. “No van a poder mirar para otro lado, porque no estoy mintiendo” dijo.

El video de Cáceres, según Gimena Martinazzo

Poco después de que se conociera la denuncia en la policía y las redes sociales de la referente política, el diputado Nacional subió un video a su perfil de las redes sociales donde se defendió y dijo haberse puesto a disposición de la Justicia.

Martinazzo contó que recibió con indignación el video, y dijo que es “terrible, tiene la cara pintada porque tiene lesiones en la cara, que le hice yo intentando defenderme cuando me tenía en el piso tapándome la boca. Pero se olvidó de maquillarse los brazos. En la desesperación le mordí hasta la mano”.

Para ella, el material deja en claro otra situación más grave. “Él dice que habló con el juez, pero cómo que habló con el juez si todavía no está citado por la Justicia”, analizó.

Además, para ella el posteo tiene que ver con la preocupación por el poder que tiene Cáceres. “Habla sobre que le sigo en la banca de Diputados, lo único que le importa es su cargo” aseguró. Es que en caso de ser destituido o renunciar, la siguiente en la lista para acceder a la banca es Martinazzo. Para ella, cuando nombra esto en el video es una forma de insinuar que es su intención. “Es una locura, porque él me atacó para sacarme el teléfono y me defendí y lo denuncié”, reflexionó.

“Yo estoy harta y ahora levanto esta bandera y voy a cara de perro. No estoy sola, pero si lo estuviera igual iría. Porque a mí lo que me interesa es que estos tipos que se manejan con el poder y lo usan para someter no estén más. Porque a mí no me van a ganar”, anticipó Gimena.