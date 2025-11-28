El movimiento solidario Cadena de Favores realizó este viernes una jornada de colecta de cabello y entrega gratuita de pelucas en el hall central del Hospital Rawson, donde decenas de pacientes y familiares participaron de la iniciativa destinada a personas bajo tratamiento oncológico o con distintos tipos de alopecia. La actividad, organizada junto al servicio de Psiquiatría del hospital, buscó ampliar el alcance del programa de ayuda que la organización ya desarrolla en distintas provincias del país.

Maximiliano Zacaría, fundador de Cadena de Favores, destacó a DIARIO HUARPE la “gran convocatoria” registrada durante la mañana y agradeció el compromiso de quienes se acercaron a donar. “Con la donación de su cabello se puede seguir haciendo pelucas para todas las personas que son pacientes de oncohematología. Estamos felices de poder realizar todo esto”, expresó.

El trabajo del equipo incluye un proceso detallado de selección del cabello según color, textura, largo y grosor para garantizar resultados estéticos acordes a las necesidades de cada paciente. “Se separa todo para poder trabajar armónicamente y lograr una peluca que realmente acompañe a quien la necesita”, agregó Zacaría.

Desde el área de salud del Hospital Rawson también celebraron la iniciativa. Integrantes del servicio de Psiquiatría señalaron que “Maxi viene y acompaña a nuestras pacientes en el internado”, y explicaron que esta vez decidieron ampliar la actividad para llegar a más personas. “Recibimos pacientes oncológicos con tumores sólidos y oncohematológicos con leucemia, linfomas y mielomas. Están muy contentos y entusiasmados. Es la primera vez que lo hacemos acá y tuvo una gran respuesta”, remarcaron.

El movimiento Cadena de Favores continúa expandiendo su red solidaria en todo el país con el objetivo de brindar contención emocional y estética a quienes atraviesan tratamientos que implican pérdida de cabello, trazando su compromiso de acompañar a cada paciente de manera gratuita y sostenida.