La conductora y comediante Lizy Tagliani salió este miércoles a desmentir los trascendidos que daban cuenta de una supuesta salida de La Peña de Morfi, el programa televisivo de estilo magazine que se emite por la señal abierta. En una breve declaración, Tagliani afirmó que no tiene planes de retirarse del ciclo y que su vínculo con la producción sigue vigente.

Ante las versiones que circulaban en redes sociales y medios sobre un supuesto reemplazo o cambio de conductor, la artista sostuvo que “está todo bien con el programa, con la producción y con el equipo” y que su presencia en pantalla continúa confirmada para las próximas emisiones.

Tagliani también aprovechó para agradecer al público por el cariño y la preocupación expresada, pero pidió que no se difundan noticias sin confirmar, remarcando que no hay una decisión oficial que la separe del staff del ciclo conducido en Telefe.

Los rumores sobre su salida habían ganado fuerza en los últimos días, en gran parte por comentarios en redes sociales y especulaciones de seguidores, aunque ninguna fuente oficial había confirmado un cambio en la conducción del programa.

La Peña de Morfi es uno de los ciclos de mayor audiencia en su franja horaria, combinando música, cocina y entrevistas en vivo, y la participación de Tagliani había sido un factor clave para mantener el tono relajado y cercano con la audiencia, algo que también valoran los productores y compañeros de elenco.

Con esta aclaración pública, la conductora busca poner fin a las versiones especulativas y encarar con calma la continuidad del programa y sus compromisos televisivos.