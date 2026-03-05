La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, difundió este miércoles un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la “amable disposición” de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de ambos pueblos, marcando un momento de acercamiento público entre Caracas y Washington tras años de relaciones tensas y sanciones económicas.

Rodríguez enfatizó que la voluntad de diálogo con la administración estadounidense representa una oportunidad para avanzar en temas de interés común, con especial atención al sector energético, donde Venezuela posee vastas reservas de petróleo y minerales estratégicos. El agradecimiento de la mandataria venezolana se produjo en paralelo a un mensaje de Trump en el que destacó que “el petróleo está empezando a fluir” entre los dos países y afirmó que Rodríguez está “haciendo un excelente trabajo” en la colaboración bilateral.

La relación entre Caracas y Washington ha pasado por una transformación notable en las últimas semanas, marcada por encuentros diplomáticos de alto nivel, incluido el arribo del secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, a Caracas, donde analizó temas energéticos y de inversión junto a Rodríguez y otros funcionarios.

Este giro ocurre tras años de tensiones profundas entre ambas naciones, principalmente por sanciones económicas de Estados Unidos y diferencias ideológicas con el antiguo liderazgo venezolano. La administración estadounidense ha manifestado interés en reanudar cooperación en sectores clave como energía y minería, lo que ha sido interpretado como un paso hacia una relación más constructiva, aunque persisten interrogantes sobre las condiciones políticas y económicas que acompañarán estos intercambios.

El gesto de Rodríguez (hacer público su agradecimiento) no sólo apunta a consolidar ese acercamiento diplomático, sino también a enviar una señal interna de estabilidad y apertura frente a la reconstrucción de vínculos con otros actores globales, especialmente en medio de desafíos económicos y la necesidad de inversión extranjera en sectores clave.

Analistas internacionales señalan que este tipo de mensajes y pasos concretos en la cooperación pueden tener repercusiones más amplias en la geopolítica regional, dado que Venezuela dispone de recursos energéticos estratégicos que interesan tanto a Estados Unidos como a otras potencias globales.