El Gobierno de San Juan y los representantes de los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) mantuvieron este miércoles 4 de marzo la quinta sesión de la paritaria 2026. Aunque el Ejecutivo provincial llegó a la mesa con una mejora en los ítems que componen el salario, tal cual lo había adelantado Emilio Achem en el Café de la Política, la respuesta del sector sindical fue negativa, postergando la resolución del conflicto salarial para la próxima semana.

El detalle de la oferta oficial

La propuesta presentada por el Gobierno buscaba impactar de manera escalonada en el bolsillo de los educadores durante el primer semestre del año. Los puntos principales consistieron en:

Para marzo: Un incremento del 5% en el valor índice (tomando como base diciembre de 2025), sumado a una suba de seis puntos en el código A01 (nomenclador docente) y cuatro puntos en el código E60 .

Para mayo: Un refuerzo de dos puntos adicionales en el código A01.

Para junio: Un nuevo aumento del 5% al valor índice (sobre la base de marzo) y la activación de una cláusula de revisión para evaluar el impacto de los incrementos frente al costo de vida.

Desde la administración provincial destacaron que esta oferta se sitúa por encima de la inflación proyectada, buscando recuperar el poder adquisitivo del sector. Este ofrecimiento se suma a lo otorgado en el primer bimestre, que incluyeron un bono de $120.000 en enero y el pago de $128.801 por equipamiento docente en febrero, además del aumento del ítem Escolaridad a $100.000.

Rechazo y continuidad

Pese a los números volcados en la mesa, los gremios mantuvieron su postura de rechazo, lo que obliga a las autoridades a reevaluar las posibilidades financieras de la provincia para destrabar el acuerdo.

Ante la falta de consenso, el Gobierno decidió convocar a una nueva reunión para el próximo martes 10 de marzo a las 14:00 horas, fecha en la que se espera que las partes acerquen posiciones para garantizar la normalidad del ciclo lectivo y la estabilidad salarial de los trabajadores de la educación.