El joven ajedrecista argentino Faustino Oro, de 12 años, quedó a una sola partida de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez tras su notable actuación en el Aeroflot Open 2026, que se disputa en Moscú, Rusia. Una victoria en la última ronda le permitiría alcanzar la tercera norma de Gran Maestro que le falta y superar el récord de precocidad vigente.

Este jueves, Oro afrontará la ronda final del torneo y fue emparejado para jugar con piezas negras frente al gran maestro ruso Aleksey Grebnev, con un Elo de 2621, en una de las partidas más exigentes del certamen y la oportunidad clave para hacer historia.

Con 5,5 puntos tras ocho rondas (producto de cuatro victorias, tres empates y una sola derrota) el argentino ha mostrado un nivel competitivo sobresaliente frente a rivales de alto rating, lo que lo mantiene con la posibilidad de cumplir el objetivo antes del 11 de marzo, fecha límite para homologar la norma en este torneo.

Para conquistar el título de Gran Maestro (GM), Oro ya había logrado dos normas en torneos cerrados anteriormente: en el evento Prodigios y Leyendas en Madrid y en el Memorial Szmetan-Giardelli en Buenos Aires. Ahora le falta la norma del abierto de Moscú, en el que están compitiendo más de 50 grandes maestros de todo el mundo.

Si suma la victoria que necesita, Oro superaría el récord mundial de Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en GM con 12 años, 4 meses y 25 días en 2021. Con un eventual triunfo, el argentino lo haría con apenas 12 años, 4 meses y 19 días, estableciendo una nueva marca histórica.

El récord se mediría según las reglas de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), que exige tres normas y un rating mínimo para otorgar el título. La hazaña de Oro captó la atención mundial no solo por su calidad de juego, sino también por la precocidad con que ha llegado a este punto decisivo de su carrera.