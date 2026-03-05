La temporada de verano en Villa Carlos Paz dejó un impacto económico estimado de 449.000 millones de pesos, informó este miércoles el municipio en un balance que presentó ante representantes del sector privado y cámaras empresarias locales.

De acuerdo con los datos oficiales, la temporada tuvo un promedio general de ocupación del 70%, alcanzando picos de hasta casi el 95% durante el fin de semana largo de Carnaval, mientras que enero cerró con un 74,15% y febrero con 63,13% de ocupación hotelera.

El informe detalló que se registraron alrededor de 450.000 arribos y más de 2,2 millones de pernoctes, con una estadía promedio de 5,4 noches, lo que contribuyó a dinamizar el movimiento turístico local y la economía de servicios, gastronomía, alojamiento y espectáculos.

Según los datos presentados por la Secretaría de Turismo y autoridades locales, el gasto promedio individual de los visitantes se ubicó en 201.942 pesos, aunque los sectores empresariales advirtieron que ese monto debe analizarse en el contexto inflacionario actual y no necesariamente refleja mayores márgenes de rentabilidad para los prestadores.

El intendente Esteban Avilés destacó que la ciudad trabaja con un “Master Plan turístico vivo” que se actualiza continuamente junto con el sector privado, lo que permite tomar decisiones estratégicas basadas en datos y fortalecer la competitividad del destino.

El relevamiento se elaboró a partir de más de 1.300 encuestas presenciales, complementadas con análisis de tarifas digitales y datos de movilidad, lo que permitió obtener una visión amplia del impacto del turismo en la economía local durante el verano.

Si bien los números reflejan un movimiento turístico positivo en un contexto económico complejo, empresarios locales señalaron que los márgenes de rentabilidad fueron ajustados debido al aumento de costos y la necesidad de sostener tarifas competitivas para mantener la demanda.

El balance también resaltó una alta tasa de fidelización de visitantes (68%) y un índice de satisfacción de 4,8 sobre 5, lo que expone el fuerte posicionamiento del destino entre los turistas, especialmente dentro del mercado interno argentino.