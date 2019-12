Cafiero aclaró que ni los insumos médicos ni los científicos estarán afectados por el dólar turista

Hace 2 horas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy las importaciones de insumos médicos no van a estar alcanzadas por el llamado "dólar turista", es decir, la decisión del Gobierno de imponer un impuesto del 30 % a los importes por consumos y compras en el exterior.



"Para lo que son importaciones de insumos (médicos) no van a estar alcanzados. Lo puede hacer a través del banco, va a haber una normativa que explique esto, lo mismo para aquellos reactivos que necesite nuestra ciencia", explicó Cafiero anoche, en declaraciones a C5N.



En ese sentido amplió: "Tenemos que entender que cuando hacemos un gasto en dólares y lo pagamos en pesos, alguien lo paga en dólares con dólares del Banco Central y esos dólares nos cuestan mucho a todos los argentinos".



"Si el gasto lo hago en dólares y quiero pagar en dólares, no pagaría el impuesto", enfatizó el jefe de Gabinete.



En cambio, diferenció que "si el gasto es en dólares y lo pagás en pesos, esa diferencia es un costo extraordinario. Ese es un costo que implica quitar dólares, que no van a ir a la producción, que no van a ir a generar empleo y quedan en el extranjero".



"Está fenómeno que lo hagan, dado que eso implica una capacidad de consumo, pedimos que hagan un esfuerzo extra", concluyó Cafiero.