Cafiero dialogó con Gioja en la Casa Rosada sobre la agenda parlamentaria y la situación nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió hoy en la Casa Rosada con el presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, José Luis Gioja, para analizar la actual agenda parlamentaria y la situación nacional, entre otros temas.



Cafiero y Gioja coincidieron en la necesidad de "atender la deuda más urgente, que es con los sectores más postergados de país, los que están pasando situaciones delicadas, con problemas para cubrir sus necesidades básicas alimenticias", señaló Gioja en un comunicado.



"No hay crecimiento posible si el mismo no incluye a todos los argentinos", sostuvo el titular del PJ.



Además, Gioja se refirió al tema de la renegociación de la deuda externa, al afirmar, en tono irónico, que "ahora la discusión sobre la deuda pasa por el Congreso Nacional", refiriéndose al endeudamiento comprometido por la gestión anterior que no tuvo aprobación parlamentaria.