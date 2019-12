Cagliari venció a Sampdoria y pasó a los octavos de final de Copa Italia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cagliari venció como local a Sampdoria por 2 a 1 y se clasificó para los octavos de final de la Copa Italia de fútbol, en uno de los dos partidos jugaods hoy por el certamen.



El encuentro por los 16avos de final de la Copa Italia se jugó en el estadio Sardegna Arena, en la ciudad de Cagliari, y los tantos del conjunto insular fueron marcados por Alberto Cerri, a los 7 minutos del primer tiempo, y Daniele Ragatzu, a los 4 del segundo; mientras que descontó para los genoveses Manolo Gabbiadini, a los 42 de la parte final.



En Cagliari actuó el argentino Lucas Castro, reemplazado por el belga Radja Nainggolan a los 30 minutos del segundo período, y su compatriota Giovanni Simeone fue suplente; en Sampdoria jugó como titular el cordobés Gonzalo Maroni y su comprovinciano Emiliano Rigoni lo sustituyó a los 19 del complemento.



Más temprano, Parma venció en su estadio a Frosinone, equipo de la Serie B, por 2 a 1, con tantos de Luca Siligardi (20m. PT) y el brasileño Hernani, de tiro penal (47m. ST); mientras que Marcello Trotta (26m. ST) había igualado para el conjunto lazial.



El martes, Fiorentina le ganó a Cittadella por 2 a 0, Genoa superó a Ascoli por 3 a 2 y Cremonese derrotó a Empoli por 1 a 0.



En tanto que ayer, Udinese goleó a Bologna 4 a 0, Spal derrotó a Spal 5 a 1 y Perugia venció como visitante a Sassuolo por 2 a 1.



Los octavos de final, a jugarse el 15 de enero del 2020, serán los siguientes: Milan vs. Spal, Atalanta vs. Fiorentina, Inter- vs. Cagliari, Juventus vs. Udinese, Lazio vs. Cremonese, Napoli vs. Perugia, Roma vs. Parma y Torino vs. Genoa.