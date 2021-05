Cámaras térmicas en colectivos: el empresariado sanjuanino debería gastar $75.000.000 para implementarlo

Un diputado sanjuanino presentó un proyecto que tiene el fin de colocar cámaras en colectivos que tomen la temperatura de los pajeros y detecten si llevan bien colocado el tapabocas, pero los empresarios del sector aseguraron que esto es inviable. Es que cada cámara térmica sale alrededor de $150.000, costo que deberían afrontar los empresarios. En San Juan hay cerca de 500 colectivos por lo que la implementación de este sistema implicaría una inversión de $75.000.000.

El proyecto es del diputado Sergio Miodowsky, del bloque Producción y Trabajo. Los empresarios del sector no están de acuerdo con él ya que por la pandemia los ingresos bajaron considerablemente.

“Bajo ningún punto de vista es viable y menos haciéndose cargo las empresas. Estamos atravesando la pandemia al igual que cualquier otra actividad, con problemas económicos y financieros así que agregarle ese costo bajo ningún punto de vista es inviable”, comentó a DIARIO HUARPE el vicepresidente de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Raúl García.

García hizo referencia a la actual situación de los colectivos: están recaudando menos debido a que pueden llevar una menor cantidad de pasajeros. “Eso incide considerablemente en la recaudación, todavía no se llegan a los valores de febrero del 2020”, informó.

Aunque, destacó que, a pesar del panorama negativo, actualmente no están teniendo problemas para afrontar los pagos de salarios a los choferes.

Otro de los empresarios del sector, Ernesto Moyano, dijo saber que en otros lugares del mundo se está implementando este sistema, pero “es imposible que las empresas asuman los costos”, dijo.

Moyano cree que la única forma de sumar este sistema es que el Gobierno compre las cámaras y las instale con fondos propios, lo cual no está contemplado en el proyecto.

“Las empresas ya no dan más, estamos trabajando a pérdida, nos salvan un poco los subsidios con los cuales en alguna medida se pueden pagar salarios”, comentó el empresario.

Por último, dio a conocer que actualmente están transportando un 60% de los pasajeros que transportaban años anteriores lo cual influye en la recaudación. Esto ocurre principalmente por el limitante que tienen de poder llevar sólo 10 pasajeros parados.

El proyecto

El proyecto del diputado sanjuanino Sergio Miodowsky propone la instalación de cámaras térmicas en los transportes públicos de pasajeros. Lo que hacen estas cámaras es tomar la temperatura de quien va a ingresar al colectivo y, además, a través de un visor que tiene, detecta si la persona lleva puesto no el barbijo y si lo lleva bien colocado. En caso de que esto no ocurra, se activa una alarma para alertar al chofer y que no le permita el ingreso.

Mientras que, si tiene más de 37.5º de temperatura vuelve a sonar esa alarma y, en ese caso, el chofer podrá apretar un botón que “tiene contacto con el sistema de emergencia así que se activa el protocolo correspondiente”.

Cada una de las cámaras se vende en el exterior y tiene un costo de alrededor de los $150.000 que deberían afrontar los empresarios. “Es una inversión importante, pero tiene múltiples beneficios porque hoy en día uno viaja en colectivo y no sabe si la persona de al lado tiene covid o síntomas así que sería bueno para tener un control al respecto”, manifestó Miodowsky.

El diputado presentó el proyecto y actualmente está en las comisiones de Hacienda y de Obras. “Pueden acercarse si tienen alguna sugerencia o idea para mejorarlo”, dijo e invitó a los sanjuaninos a que hagan sus aportes.

Ya se usa en Buenos Aires

Actualmente este sistema de cámaras térmicas, recientemente lanzadas por Dahua Technology, se está utilizando a modo de prueba en Buenos Aires. Precisamente, las líneas de colectivo 12 y 39 son las que ya cuentan con el sistema que permite monitorear la temperatura y el uso del tapabocas.

Estas líneas se convirtieron en las primeras en incorporar esta tecnología en fase de prueba para que los pasajeros viajen más seguros a bordo de sus unidades ya que miden la temperatura en 0.5 segundos y permiten detectar quién no lleva puesto el tapabocas o lo lleva mal colocado.

“Estamos trabajando para lograr el equilibrio de cuidado y protocolo absoluto”, dijo el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, cuando recorrió las unidades que las incorporaron.

Por su parte, el country manager para Argentina y Uruguay de la empresa, expresó en diálogo con Infobae que “esta tecnología va a permitir que volvamos a la rutina en forma ordenada y respetando las medidas dictadas por los organismos oficiales. Esto refuerza el compromiso de Dahua Technology de proveer soluciones que ayuden a la prevención en esta situación que requiere de trabajo conjunto. El objetivo es poder seguir ofreciendo soluciones que faciliten el cuidado de la comunidad".

En Buenos Aires, estas cámaras estarán acompañada por dos dispositivos adicionales dentro del colectivo que permiten contar cuánta gente entra y sale de la unidad. En el caso de que se supere el máximo permitido, emite un aviso para alertar al chofer.