Un fuerte siniestro vial se registró en Santa Lucía y generó gran preocupación entre los vecinos de la zona, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas. El hecho ocurrió sobre avenida Roca, en el tramo comprendido entre Hipólito Yrigoyen y Ruta 20.

El VW Bora estaba estacionado y fue el primer vehículo impactado por la camioneta.(Foto: Diario Huarpe)

Según informaron fuentes policiales, una Toyota Hilux que circulaba a alta velocidad por avenida Roca habría sufrido una falla mecánica y su conductor habría manifestado que se le trabó el volante, lo que le hizo perder el control del vehículo. Como consecuencia, la camioneta impactó de lleno contra un Volkswagen Bora que se encontraba estacionado a un costado de la calzada.

Tras el primer choque, la Hilux continuó su recorrido descontrolado y colisionó contra la estructura del frente de un barrio privado, para luego terminar impactando contra un Ford Escort que también estaba estacionado en la zona. La secuencia de choques provocó importantes daños en los vehículos involucrados y en la infraestructura del lugar.

De acuerdo a los datos oficiales, el siniestro dejó únicamente daños materiales, tanto en los rodados como en un poste de alumbrado público y en la estructura del ingreso al barrio privado. Pese a la violencia del impacto, no hubo que lamentar víctimas ni personas lesionadas.

Personal policial de la Comisaría 5° trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Los vecinos destacaron que el accidente pudo haber tenido consecuencias más graves debido a la velocidad y al horario de circulación en la zona.