El actor Guillermo Francella se refirió a la situación actual de la industria audiovisual argentina y describió un escenario marcado por la falta de producción y de oportunidades laborales. Lo hizo durante una entrevista en Puro Show Noche, el programa de El Trece, donde fue consultado sobre el presente del sector. “Acá más que una grieta hay una realidad: no hay trabajo, no hay ficción”, expresó el actor al analizar el momento que atraviesan el cine y la televisión en el país.

Francella también aludió al impacto de esta situación en las nuevas generaciones. “Mis dos hijos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador”, afirmó, en referencia a las dificultades para sostener una actividad regular dentro del medio.

En su repaso, recordó que en sus comienzos la televisión abierta contaba con una oferta sostenida de ficciones, incluyendo unitarios y tiras diarias, lo que generaba mayor demanda laboral. “Cuando yo comencé había unitarios, tiras diarias y siempre había muchísimo trabajo”, señaló, marcando el contraste con la actualidad.

El actor vinculó la caída de la producción con una reducción en la asistencia del público a las salas y con la disminución de contenidos de ficción en la televisión tradicional. “Hoy hay algo que excede si opinás de un modo u otro. Es la verdad: no hay trabajo. La gente dejó de concurrir al cine”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un contexto de un Gobierno nacional que ataca ferozmente Al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y su esquema de financiamiento.