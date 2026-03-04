El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no ha encontrado ninguna evidencia de que Irán esté construyendo una bomba atómica, aunque advirtió que las restricciones al acceso de inspectores le han impedido calificar el programa nuclear del país como inequívocamente pacífico.

Así lo anunció este martes el director general de esa entidad, el argentino Rafael Grossi, quien reiteró que ha sido muy “claro y coherente” en sus informes acerca del programa nuclear iraní. “A menos que Irán ayude al OIEA a resolver las cuestiones de salvaguardias pendientes, el organismo no estará en condiciones de garantizar que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico”, agregó.

En octubre pasado, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Aragchi, dijo que el acuerdo logrado semanas antes con el OIEA para reanudar las inspecciones, o sea después de los mortíferos ataques de junio por parte de EE.UU. a sus instalaciones nucleares, había dejado de ser “eficaz o relevante para la situación actual”, debido al restablecimiento de sanciones impulsadas por Reino Unido, Francia y Alemania. La decisión de ese trío europeo “simplemente ha dificultado y complicado la diplomacia”, valoró el canciller.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, también resaltó los hallazgos del OIEA. “Existe confirmación, tanto del OIEA como de la inteligencia profesional estadounidense, de que Irán no ha producido ni intentado producir armas nucleares", indicó este martes, e instó a poner fin a la escalada bélica en la región”.

Entre tanto, en la misma jornada el OIEA informó que análisis de las últimas imágenes satelitales muestran daños recientes en edificios de acceso a la planta subterránea de enriquecimiento de combustible nuclear de Natanz, en Irán, tras un ataque conjunto de Israel y EE.UU.

Israel y Estados Unidos lanzaron en la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose “eliminar las amenazas” que representaría el Gobierno del país persa, como principal argumento que justifica el bombardeo.



Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación. Además de unas 800 víctimas civiles.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.