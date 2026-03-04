Vox Popurri llega al Teatro Municipal con el espectáculo "Fanfarria"

La agrupación Vox Popurri se presentará en San Juan el próximo sábado 21 de marzo a las 21:30 horas con su espectáculo “Fanfarria, al latido de un compás”, en la Sala Principal del Cine Teatro Municipal de San Juan, ubicado en Bartolomé Mitre 41, en Capital.

La propuesta, que combina música y teatro con una impronta innovadora, fue distinguida en los Premios Estrella de Mar, donde obtuvo el galardón a Música Original, consolidando su crecimiento dentro del circuito teatral nacional.

El espectáculo

“Fanfarria, al latido de un compás” rompe con el formato tradicional de concierto al integrar arreglos vocales originales que atraviesan géneros como la música académica, la cumbia, el pop y la ópera, junto a sketches teatrales cargados de humor inteligente y situaciones absurdas.

En escena, tres amigas emprenden aventuras musicales inesperadas en la búsqueda de su propia voz, invitando al público a ser parte activa de cada momento. La interacción y la energía colectiva son pilares de una puesta que ha agotado funciones en distintas ciudades.

Trayectoria y crecimiento

Vox Popurri está integrado por Judith Morales, Tamara Pralo y Camila Suero, tres artistas formadas en Mar del Plata que desarrollan contenidos tanto escénicos como virtuales.

El espectáculo “Fanfarria” debutó en 2024 en el complejo teatral Cuatro Elementos de Mar del Plata, con siete funciones agotadas y más de 400 espectadores. Ese mismo año continuó a sala llena en el Club del Teatro y en el Centro Cultural Florencio Constantino de Bragado, donde superó las 500 personas en una única función.

En el verano 2025 estrenaron la versión renovada “Fanfarria, al latido de un compás”, nuevamente en Cuatro Elementos, con nueve funciones agotadas y más de 600 espectadores. Como cierre de temporada, fueron nominadas —junto a “Mamma Mia!”— en la categoría Mejor Teatro Musical en los Premios Estrella de Mar, donde además presentaron en vivo una canción original compuesta especialmente para la ceremonia.

En marzo de 2025 llegaron a la calle Corrientes con una función en el Teatro Astros de Buenos Aires ante casi 300 espectadores. Allí contaron con la participación del artista Mariano Magnifico, quien luego se incorporó como director del proyecto, completando el equipo creativo junto a Agustina Suero e Ignacio Corva.

Durante 2025 también se presentaron en la Sala Melany del Centro de Arte de Mar del Plata y participaron en la ceremonia del Martín Fierro de Radio, transmitida por Canal América para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, donde realizaron homenajes musicales y presentaron una composición original.

El año cerró con su participación en el especial de Fin de Año de “Re Despiertos”, emitido por TN.

Las integrantes

Camila Suero, pianista y cantante, se formó en el Conservatorio Luis Gianneo y fue nominada como Revelación en el Premio Estrella de Mar 2020. En 2023 obtuvo el Premio Hugo Federal como Mejor Interpretación Femenina en Espectáculo Musical y actualmente se desempeña como directora de coros y docente.

Judith Morales es cantante, actriz y compositora. Se formó en actuación en Cuatro Elementos y en la Escuela de Música Contemporánea. Integró proyectos corales y musicales, y en 2025 lanzó su primer EP solista, “A la distancia”, bajo el nombre artístico JUDITH.

Tamara Pralo, cantante y entrenadora vocal, inició su formación en el Conservatorio de Música y en danza clásica en la Escuela Norma Fontenla. Con una mirada escénica integral, explora géneros como rock, funk, soul y blues, y actualmente es vocalista de la banda tributo Afrodita.

Entradas

Para la función en San Juan, los valores son:

Entrada Preventa

Platea Baja – Filas 01 a 07: $28.000

Platea Baja – Filas 08 a 12: $22.000

Platea Baja – Filas 13 a 16: $20.000

Entrada General