El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, trazó uno de los ejes centrales de la agenda judicial para 2026: la implementación del juicio por jurado. El cortista dijo en el Café de la Política que si el proceso institucional avanza como está previsto, hacia fines de este año la provincia estará en condiciones materiales y normativas de ponerlo en marcha.

El titular del máximo tribunal explicó que la puesta en funcionamiento del sistema no depende exclusivamente del Poder Judicial. Olivares Yapur afirmó que “concretarlo es una decisión de carácter tripartito que requiere la intervención coordinada del Ejecutivo, el Legislativo y la propia Justicia”. Esto se debe a que “si bien en el Código Procesal Penal de San Juan se contempla la figura del juicio por jurado, el capítulo correspondiente se encuentra suspendido y exige una ley específica que lo reglamente para su aplicación efectiva”.

Publicidad

En ese marco, confirmó que desde hace tiempo mantienen conversaciones con el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados para avanzar en la reglamentación. La clave es que exista voluntad política y consenso institucional para activar el mecanismo que permitirá que los ciudadanos integren jurados populares en determinados procesos penales.

Desde el punto de vista operativo, Olivares Yapur sostuvo que el Poder Judicial se viene preparando para afrontar el cambio de paradigma. Incluso dijo que “hacia fines de 2026 estará concluida la primera etapa del edificio 9 de Julio, lo que permitirá trasladar dependencias que actualmente funcionan en el edificio 25 de Mayo. De ese modo se podrán utilizar las salas de audiencias del 25 de Mayo que cuentan con la infraestructura adecuada para juicios orales de mayor complejidad, contemplando la eventual implementación del sistema por jurados”.

Publicidad

Respecto de los delitos que podrían ingresar en una primera etapa, el presidente de la Corte indicó que la idea es comenzar con los casos más graves, siguiendo la experiencia de las 11 provincias argentinas que ya aplican el régimen. En concreto, dijo que “se implementaría con los delitos comprendidos en el artículo 80 del Código Penal, es decir, homicidios agravados”.

La definición no es menor: implicaría que crímenes como asesinatos con agravantes sean juzgados por un tribunal integrado por ciudadanos, modificando sustancialmente el esquema tradicional de juzgamiento.

Publicidad

Industria del juicio laboral en San Juan

En otro tramo de la entrevista, Olivares Yapur fue consultado sobre la existencia de una supuesta “industria del juicio laboral” en la provincia. Su respuesta fue categórica: en San Juan no se verifica ese fenómeno.

El magistrado explicó que, según los datos con los que cuenta la Corte, “la mayoría de los conflictos laborales se resuelven en menos de 14 meses. Un factor central en esa dinámica es la mediación previa obligatoria, instancia que permite canalizar controversias en plazos que, en muchos casos, no superan los tres meses”.

En aquellos casos en que la mediación fracasa, el proceso judicial laboral contempla dos audiencias —inicial y final— en las que el juez procura fórmulas conciliatorias antes de avanzar en el análisis de la prueba y el dictado de sentencia. Esa estructura procesal, según sostuvo, ha contribuido a evitar la litigiosidad excesiva y a dotar de mayor celeridad al sistema.

Daniel Olivares Yapur / Presidente de la Corte de Justicia de San Juan