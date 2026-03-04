La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, hizo un anuncio clave que busca profundizar la transformación del sistema educativo en el interior de la provincia. En diálogo con DIARIO HUARPE, la funcionaria aseguró que están evaluando la apertura de nuevas escuelas secundarias bajo la modalidad pluriaño en zonas rurales de los departamentos de Angaco y 25 de Mayo.

Esta iniciativa no es aislada, sino que forma parte de una política pública diseñada para adaptarse a las particularidades del contexto rural, garantizando la calidad educativa y el acceso a derechos fundamentales.

Según explicó la ministra, actualmente los equipos técnicos están analizando la matrícula y la cantidad de personas que se inscribirán en estas zonas para confirmar la demanda real.

"Luego de confirmarse la demanda, en el mes de abril podremos tomar una determinación", detalló Fuentes respecto al avance de estos proyectos.

Un anuncio clave para el interior profundo

La implementación de este formato en Angaco y 25 de Mayo busca dar respuesta a una problemática de larga data. Durante años, más de 50 escuelas rurales en San Juan no pudieron ofrecer el ciclo orientado de la secundaria, lo que obligaba a los jóvenes a abandonar sus estudios o a trasladarse grandes distancias, generando un doloroso desarraigo.

"Por ahora serían estas dos escuelas las que estamos evaluando, donde hoy no tenemos el secundario, pero seguimos teniendo en cuenta las otras que restan en toda la provincia", puntualizó Fuentes.

El objetivo final de la gestión es alcanzar la equidad educativa, asegurando que el lugar de nacimiento no determine las posibilidades de formación de los sanjuaninos. De hecho, de las 50 instituciones identificadas inicialmente con esta carencia, siete ya han recibido una respuesta concreta de la posibilidad de crearlas, por parte de la cartera educativa.

¿Qué es y cómo funciona el formato pluriaño?

Para entender el alcance de esta transformación, es necesario desglosar el funcionamiento del ciclo orientado rural-pluriaño. Este modelo pedagógico reorganiza los recursos humanos existentes para optimizar la enseñanza en contextos de baja matrícula. A diferencia de las escuelas urbanas, donde hay un docente por cada curso de 30 o más alumnos, aquí un mismo docente trabaja con estudiantes de distintos años de forma simultánea en una misma franja horaria.

La clave del éxito radica en una planificación diferenciada. Los profesores cuentan con horas específicas para trabajar de forma personalizada, permitiendo que un docente a cargo de alumnos de primero, segundo y tercer año (ciclo básico) o de cuarto, quinto y sexto (ciclo orientado), pueda seguir las trayectorias escolares de manera cercana. Este diseño flexible no solo asegura la continuidad pedagógica, sino que también promueve el desarrollo local al integrar los saberes del territorio en la currícula.

Mogna: el faro que inició la transformación

La piedra angular de esta política se colocó el 14 de agosto del año pasado en la localidad de Mogna, departamento de Jáchal. Aquella inauguración fue considerada un hito histórico para la provincia, ya que permitió que 17 estudiantes pudieran completar sus estudios secundarios sin tener que abandonar su pueblo.

El 14 de agosto el Gobierno de San Juan puso en marcha el ciclo orientado de la secundaria en Mogna.

La experiencia de Mogna, que cuenta con una orientación en Turismo ligada al potencial de la región, sirve hoy como modelo para las futuras aperturas en Angaco y 25 de Mayo.

En Mogna, la estructura administrativa fue diseñada bajo la Resolución N° 9096-ME-2025, estableciendo una escuela de Tercera Categoría que funciona en turnos de mañana y tarde. La creación de cargos como director, secretario, preceptor y asesor pedagógico, junto con la asignación de 232 horas cátedra totales para cubrir ambos ciclos, demostró que es posible brindar una educación de calidad en los parajes más alejados.

Hacia la equidad educativa total

El impacto de estas medidas trasciende lo meramente académico. Como bien destacó la ministra, se trata de una transformación social que conmueve a las familias rurales.

La decisión de avanzar en 25 de Mayo y Angaco reafirma el compromiso de la gestión de Silvia Fuentes de sostener el arraigo de las familias en sus comunidades. "Queremos que puedan estudiar donde viven, con sus familias, y eso es lo que estamos logrando", es la premisa que guía esta expansión.

Con la mira puesta en abril para las definiciones finales, el Gobierno de San Juan busca que la ruralidad deje de ser una limitación y se convierta en un punto de partida para construir futuro desde el territorio.