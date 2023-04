¿Cancela el retiro? Dos estrellas de UFC podrían tentar a Jorge Masvidal

El retiro de Jorge Masvidal de las MMA impactó a los fanáticos, pero hay novedades sobre ello. En las últimas horas, Gilbert Burns (22-5 MMA, 15-5 UFC) habló con la prensa y dejó en claro lo que opina al respecto. El reconocido peleador brasileño no se guardó nada en cuanto a la salida del cubano-estadounidense del octágono más famoso del mundo. Incluso, asegura que si Conor McGregor o Nate Díaz lo tientan, regresará.

"En este momento está retirado, y como contendiente al título está retirado, pero para peleas de mucho dinero contra (Conor) McGregor o Nate Diaz u otro gran nombre, creo que regresa. Era muy peligroso allí. Él siguió luchando todo el tiempo. Es muy peligroso. Incluso cuando lo estaba agarrando, tenía todas las respuestas", fue lo que comenzó diciendo Gilbert Burns hace pocas horas a MMA Junkie en español.

Luego, el brasileño también dijo sobre Jorge Masvidal: "Sabe cómo responder, dónde poner las manos, qué hacer cuando lo devuelven a la lona. Es muy inteligente. Con todo el entrenamiento y el trabajo que hice con mis entrenadores, todavía era muy inteligente. Algunas personas me preguntan, '¿Por qué no lo noqueaste? ¿Por qué no lo noqueaste? Hombre, él siempre estaba peleando".

"Es un luchador natural, y nunca hubo un momento en que sentí que podía relajarme. Si lo quiere y siente que todavía tiene el corazón, puede luchar. Pero si su corazón no está en ello y no quiere trabajar duro, es el momento. Siento que si todavía quiere, puede (seguir luchando). Su nivel sigue siendo bueno. Ese tipo es muy inteligente y tiene mucha experiencia", sostuvo Burns.

Burns no confía en el retiro de Jorge Masvidal

Para cerrar sus dichos sobre Jorge Masvidal, Gilbert también aportó: "Sin embargo, también creo que cuando sientes que ya no quieres más, probablemente deberías parar. Siento que ha terminado de perseguir el título, pero creo que si McGregor gana o pierde contra Chandler, van a pelear con Jorge. McGregor realmente no está persiguiendo el título, y no lo veo hambriento. Sí creo que es una gran, una gran pelea, y vuelve Jorge. No volverá a hacer una carrera por el título, pero si hay una mega pelea, creo que regresa".