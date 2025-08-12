En la segunda sesión de la mesa paritaria entre el Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes UDA, UDAP y AMET no se alcanzó un acuerdo salarial. Tras más de una hora de discusión y el intercambio de propuestas, las partes decidieron suspender las negociaciones y retomarlas el próximo jueves 14 de agosto a las 14.00 horas.

Durante el encuentro, el Ministro de Economía y Finanzas de la provincia, Roberto Gutiérrez, destacó los incrementos salariales otorgados durante el año, señalando que superaron la inflación. Reiteró el compromiso del Ejecutivo provincial de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores estatales, aunque subrayó las dificultades económicas que enfrentan tanto la provincia como el país, en un contexto donde gran parte de los recursos dependen de transferencias nacionales.

Por su parte, los gremios docentes manifestaron su preocupación por la falta de ajustes previstos para ciertos meses del año y presentaron una serie de reclamos adicionales. Entre ellos, solicitaron un aumento de 18 puntos en el nomenclador, la incorporación de ítems como conectividad (E66, E60 y E68), la actualización de las radios, la titularización docente y la regularización urgente de expedientes de cobro con demoras superiores a seis meses. Además, plantearon la necesidad de que las paritarias se realicen mensual o bimestralmente para adaptarse con mayor agilidad a la situación económica.

El Gobierno provincial, por su lado, había propuesto inicialmente un incremento salarial en octubre basado en la variación del IPC de julio, agosto y septiembre, otro ajuste en diciembre según la inflación de octubre y noviembre, y una actualización de las asignaciones familiares en agosto calculada en función del IPC de mayo, junio y julio.

Ante la falta de consenso, las partes acordaron continuar el diálogo en la próxima reunión. Mientras tanto, desde la UDA se informó que el gremio analizará internamente lo discutido en esta ronda para definir su postura de cara a las futuras negociaciones.