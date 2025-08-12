GRUPO HUARPE invita a todas las familias sanjuaninas a sumarse a una gran celebración del Día del Niño que tendrá lugar el sábado 16 en la Peatonal de la Ciudad de San Juan. La actividad transformará el microcentro capitalino en un recorrido lleno de desafíos, música y sorpresas para que chicos y grandes vivan una jornada única.

La propuesta principal será una divertida búsqueda del tesoro que pondrá a los niños en el rol de exploradores urbanos. Cada participante recibirá un tarjetón ilustrado con un mapa de la peatonal y una serie de retos visuales. A lo largo del paseo, deberán identificar en las vidrieras de los comercios adheridos la figura del reconocido guanaco del HUARPE y completar las consignas indicadas.

Organizado en conjunto con la Municipalidad de Capital y la Cámara de Comerciantes Unidos, el evento ofrecerá una experiencia lúdica, educativa y recreativa de acceso libre y gratuito. Al finalizar el recorrido, los niños se dirigirán al stand de validación, donde un equipo caracterizado sellará simbólicamente su tarjetón, les entregará una bolsa con golosinas o merchandising y los registrará para participar en un sorteo final con importantes premios.

La jornada estará acompañada por animación en vivo, intervenciones artísticas, música, personajes infantiles que recorrerán la Peatonal para sacarse fotos con los chicos y la tradicional distribución de chocolate caliente. Todo pensado para generar un clima festivo que no solo brindará diversión a los niños, sino que también revitalizará la actividad comercial en el corazón de la ciudad.

El recorrido abarcará las calles Mendoza, Rivadavia, Tucumán y Laprida, comenzando a las 16 horas. La convocatoria está abierta para todos los que quieran sumarse a esta experiencia única que combina diversión, cultura y comunidad. Este sábado, la Peatonal de San Juan será un gran patio de juegos donde la imaginación y las sonrisas serán las verdaderas protagonistas.

Aniversario

Esta actividad se enmarca dentro de los festejos por los 20 años de DIARIO HUARPE. Cabe destacar que durante el mes de junio y parte de julio, GRUPO HUARPE recorrió todos los departamentos de la provincia con una Ruleta cargada de premios y sorpresas. Fueron 20 días de gira, más de 40 espacios públicos visitados, 2.000 kilómetros recorridos y una suma que impresiona: más de 800 premios entregados que se traducen en más de $20.000.000 en premios.