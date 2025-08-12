En un marco de gran convocatoria, se llevó adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presentación oficial de la segunda edición del Congreso Argentino de Jazz.

En el evento que tuvo lugar en la Casa de San Juan, los presentes pudieron disfrutar de un show de jazz a cargo del destacado trompetista Elmer Meza en dúo con el gran pianista porteño Lucas Ferrari. La puesta se complementó con una propuesta gastronómica que incluyó productos típicos locales como vinos y el tradicional membrillo elaborado por un productor local, que dieron un toque distintivo a la cita.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, acompañado por altos funcionarios provinciales como el ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Guido Romero; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; el director ejecutivo del Bureau, Mariano Carmona; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; la directora de la Casa de San Juan, Gabriela Forconesi; y autoridades de MICA Mercado de Industrias Culturales Argentinas y la presidente de Fundación Circuito Argentino de Jazz, Natacha Cruz.

Además, el evento reunió a destacados artistas argentinos, músicos de jazz, escritores, periodistas y referentes del ámbito cultural.

De esta manera, el Congreso Argentino de Jazz se consolida así como un espacio de encuentro, diálogo y proyección cultural, reafirmando el compromiso de la provincia de San Juan con el desarrollo de las industrias culturales y el fomento del arte en todas sus expresiones.

Sobre el congreso

Organizado por la Fundación Circuito Argentino de Jazz, el Congreso Argentino de Jazz convoca a los hacedores del género de todas las provincias y países limítrofes, con el objetivo de intercambiar saberes, generar redes de colaboración, debatir en torno a las problemáticas comunes y construir colectivamente estrategias para afrontarlas.

El evento tendrá lugar en el Museo Provincial Franklin Rawson, el 12 y 13 de septiembre y promete ser un punto de encuentro para todos los que hacen jazz. Cabe destacar que el congreso, declarado de interés educativo, cultural y turístico por la Cámara de Diputados de San Juan, está estructurado con paneles de debate, presentación de libros, áreas de conexión, master class y shows en vivo.

La inscripción es gratuita y se puede hacer a través de este link