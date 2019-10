Cancelan Nueva Zelanda-Italia e Inglaterra-Francia a causa del tifón Hagibis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los partidos de mañana entre Nueva Zelanda e Italia (Grupo B) e Inglaterra y Francia (Grupo C) por la IX Copa del Mundo de rugby que se celebra en Japón fueron cancelados a causa de los efectos que podría tener el tifón Hagibis en las sedes donde debían jugarse, informó hoy la World Rugby (WR). Nueva Zelanda-Italia estaba previsto mañana a la 1.45 hora de Argentina en en el Estadio Toyota, en la ciudad de Toyota, mientras que Inglaterra-Francia estaba pactado a las 5.15 en el Estadio Internacional de Yokohama. El informe del servicio de meteorología prevé que Hagibis será el tifón de mayor tamaño de la temporada y que ocasionará trastornos urbanos considerables en las zonas de Tokio, Yokohama y Toyota durante el viernes. Como consecuencia de ello, la WR y el Comité organizador de Japan Rugby 2019 tomó la difícil decisión de cancelar los partidos programados para las zonas afectas por motivos de seguridad. Los equipos involucrados ya fueron informados y se mostraron plenamente conscientes y cooperativos ya que los partidos que no jugarán y de acuerdo a lo establecido en la normativa, cada conjunto implicado obtendrá dos puntos. “Si bien apreciamos la decepción que supone para todos los seguidores de Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda e Italia, confiamos en que comprenderán que su seguridad es prioritaria. Tendrán el derecho a recibir un reembolso total por los tickets de los partidos afectados”, señaló la WR. Al darse ambos cotejos por empatados y recibir cada equipo dos puntos, la clasificación de los grupo implicados quedan de la siguiente manera: Grupo B: Nueva Zelanda 16 puntos (4 partidos), Sudáfrica 15 (4), ambos clasificados, Italia 12 (4), Namibia (3) y Canadá (3) sin puntos. Grupo C: Inglaterra 17 (4), Francia 15 (4), los dos clasificaron, Argentina 11 (4), Tonga 1 (3) y Estados Unidos 0 (3).