Candidato oficialista defendió gestión de R. Larreta y opositores pidieron "reordenar prioridades"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato oficialista a diputado porteño Diego García Vilas ponderó hoy, durante el primer debate electoral, la gestión del Gobierno local, mientras que los postulantes de la oposición fustigaron la falta de inversión en áreas sociales como salud y educación y plantearon la necesidad de "reordenar" prioridades. El debate se realizó en un estudio del Canal de la Ciudad y se extendió por dos horas, según lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que regula el proceso electoral porteño, y los candidatos fueron cinco, los cuales quedaron habilitados como tal en las elecciones primarias de agosto. De esta manera, los postulantes que disertaron fueron García Vilas, de Juntos por el Cambio; Claudia Neira, del Frente de Todos; Eugenio Casielles, de Consenso Federal; Alejandrina Barry, del FIT, y Gonzalo Díaz Córdoba, de Unite por la Libertad y la Dignidad. Los ejes temáticos estuvieron agrupados en cuatros bloques: Autonomía, justicia y seguridad; Educación, salud, cultura y desarrollo humano; Vivienda, ambiente y desarrollo productivo, e Infraestructura y gestión urbana. El debate, en rigor, no tuvo intercambios entre los candidatos, sino que en cada uno de los bloques los disertantes pudieron exponer sus posturas durante 90 segundos y luego ser interrogados sobre la temática abordada por uno de los expositores sin posibilidad de repregunta, algo que también estuvo restringido para los moderadores. El candidato oficialista defendió la gestión del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, e hizo hincapié en las medidas implementadas en los últimos años como la instalación de cámaras de seguridad, la confección de un "Mapa del Delito", los programas que asisten a adultos mayores, las obras del Paseo del Bajo, del arroyo Vega y los viaductos de las líneas ferroviarias Mitre y San Martín. No obstante, García Vilas admitió que "falta muchísimo", por lo que lanzó una serie de compromisos para los próximos cuatro años que van en coincidencia con los anuncios efectuados la semana pasada por Rodríguez Larreta, como la eliminación de las barreras del tren Sarmiento y una "descentralización de los ministerios" que integran el Gabinete porteño. Neira, por su parte, arremetió con dureza sobre las políticas de Gobierno al asegurar que "Larreta ve la Ciudad desde un drone", por lo cual instó a "reordenar las prioridades" para lograr convertir a Buenos Aires en un distrito "democrático y transparente". "La Ciudad tiene que tener una Oficina Anticorrupción y un Gobernador que sea un defensor de los intereses de los porteños", destacó. Casielles aseguró, en tanto, que "los porteños no se siente seguros cuando salen a la calle" y cuestionó el presupuesto que la Ciudad destina a "las baldosas y las veredas, que triplica al destinado a las áreas de Salud y Educación". En ese marco, el candidato de Unite, quien optó por explayarse en temas nacionales y muy poco del ámbito porteño, propuso que "la educación sea considerada como servicio básico social que limite el derecho a huelga de los docentes". La iniciativa fue rechazada por la candidata del FIT, Barry, quien sostuvo que era "gravísimo" el planteo, y reafirmó la necesidad de contar con una ley que "garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito". El debate fue seguido por dirigentes de cada uno de los espacios, entre ellos, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y la diputada Graciela Ocaña, ambos de Juntos por el Cambio, además de la candidata a vicejefa de Gobierno del Frente de Todos, Gisela Marziotta. También presenciaron desde el auditorio del estudio televisivo Luis Rosales, del frente Despertar; el diputado Marco Lavagna, de Consenso Federal, y la jueza del Tribunal Superior de Justicia Inés Weinberg de Roca.