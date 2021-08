Cansados de los robos, vecinos piden una garita en la plaza: “No tenemos paz”

Desde hace unos diez años los vecinos del barrio Retiro, en Santa Lucía, dejaron de disfrutar la paz que reinaba en la zona. Esto ocurrió debido a que entregaron las casas del complejo habitacional de al lado, el Noroeste III. Fue ahí cuando comenzó una ola de robos y arrebatos de la cual ya se cansaron, razón por la que decidieron denunciar la situación en redes buscando una respuesta: una garita policial en la plaza barrial.

Una de las vecinas del barrio Retiro, Analía, quien prefirió resguardar su apellido por temor a represalias, contó en diálogo con DIARIO HUARPE que buscan la instalación de la garita en la plaza porque está en el límite con el barrio del conflicto.

“Desde sus casas largan piedras todos los días, se hacen como unas hondas atornilladas en un palo de escoba, es como una vallesta, esa es la diversión que tienen: tirar piedras y que caigan en cualquier lado por eso tememos por la vida de nuestros hijos”, dijo.

Aunque, los delitos que ocurren con mayor frecuencia son los robos y arrebatos. A la madre de Analía le llevaron la cartera y a la mujer la arrastraron tirada por la calle durante varios metros, hasta que lograron quitarle sus pertenencias. Esta modalidad también la aplicaron con una mujer que tiene un local en la zona en el que arregla celulares y, según asegura la vecina, con una gran cantidad de personas más, principalmente, mujeres.

“Los del Noroeste se largan tiros con los policías, siempre están atacando a los vecinos, los que tienen casas frente a las plazas tienen cartones en las ventanas directamente”, aseguró Analía.

El mayor miedo de las personas del Retiro es que les hagan algo a los niños que juegan en las calles internas. Es que ya les roban las patinetas, las pelotas y hasta las bicicletas, pero temen que los lastimen.

Los vecinos añoran la tranquilidad que había antes en el lugar, donde sólo había canchas de fútbol, pero ahora fueron reemplazadas por el barrio cuyos habitantes, afirman, les generan conflictos.

Es por ello que hace seis años presentaron una nota a la Secretaría de Seguridad pidiendo una garita. Como no tuvieron respuesta, hace algunos días volvieron a presentar otra nota para tratar de conseguir una solución. Además, están pidiendo cámaras en el lugar para que puedan esclarecerse los delitos e identificar a los ladrones.

“Ya estamos cansados, necesitamos una garita policial urgente”, cerró la vecina.

El mensaje difundido en redes por los vecinos:

"Hola! Nosotros somos vecinos del Barrio Retiro, en Santa Lucía y escribimos esto para contar lo que estamos viviendo hace muchos años. Como uno de los tantos lugares de San Juan estamos sufriendo la inseguridad.

Nosotros somos de una generación donde jugar en la vereda era lo más lindo, donde íbamos de vecino en vecino jugando. Teníamos libertad y nuestro Barrio también. Hoy, nuestros hijos, ni siquiera pueden salir.

Nosotros no podemos salir. Nos asaltan abriendo nuestros negocios, nos roban esperando el colectivo. Nos roban caminando cuando vamos a comprar. Nos rompen los autos. Nos roban en nuestras casas.

Nuestros niños no pueden jugar en la vereda porque les roban y los amenazan.

Esto es así, a cualquier hora del día.

Es realmente muy triste vernos presos en nuestras casas. Sin poder salir.

Nos hacen daño, pero el mayor daño es el psíquico de vivir con miedo. Nosotros también tenemos derechos.

Necesitamos una solución, por favor.

Que alguien nos escuche y nos ayude, hemos buscado mil soluciones y no hemos obtenido respuesta alguna.

Pedimos por favor que nos ayuden a compartir, para que esto llegue a manos de quien tenga que llegar.

Gracias!!!! Atte: vecinos del Barrio Retiro".