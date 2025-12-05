Economía > Anuncio
Caputo anunció que emitirán un bono en dólares a cuatro años para pagar deudas
POR REDACCIÓN
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la licitación de un nuevo Bono del Tesoro Nacional en dólares, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón anual del 6,5%. El instrumento (denominado Bonar 2029N) apunta a captar divisas para afrontar el fuerte compromiso financiero que la Argentina deberá pagar el 9 de enero de 2026, por unos USD 4.300 millones, sin disminuir las reservas del Banco Central.
El anuncio fue realizado durante una entrevista televisiva, donde Caputo destacó que la operación contribuirá a “mejorar el balance del Banco Central, bajar el riesgo país y facilitar el acceso al crédito a tasas más bajas”.
Según el detalle oficial, el bono está denominado en dólares, paga intereses de manera semestral y amortiza el 100% del capital al vencimiento. Tanto la suscripción como la liquidación deberán realizarse exclusivamente en moneda estadounidense y bajo legislación argentina.
La recepción de ofertas se abrirá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre, mientras que la liquidación está prevista para el 12 de diciembre. El esquema contempla dos tramos:
No competitivo: para inversores minoristas con ofertas de hasta USD 50.000.
Competitivo: para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio.
Las órdenes deberán canalizarse mediante agentes registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar se definirá en la licitación.
Reacción del mercado
Minutos después del anuncio, los bonos soberanos argentinos mostraron una suba promedio del 0,4%, mientras que el riesgo país bajó 14 puntos hasta ubicarse en 620 unidades. Economía interpretó esta reacción como un acompañamiento a la estrategia de refinanciación sin impacto sobre las reservas netas del BCRA.
En un comunicado, el Gobierno explicó que la emisión se enmarca en un “contexto de compresión de tasas y recuperación de la confianza financiera”, y que permitirá cubrir parte de los pagos de los Bonar 30 y Bonar 29, que vencen el 9 de enero de 2026.
El primer mes de 2026 concentrará uno de los compromisos más altos del año en materia de deuda soberana, con pagos de capital e intereses que alcanzan los USD 4.300 millones, correspondientes a títulos surgidos de la reestructuración internacional. El Tesoro deberá garantizar la disponibilidad de divisas para cumplir con sus obligaciones externas.