El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la licitación de un nuevo Bono del Tesoro Nacional en dólares, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón anual del 6,5%. El instrumento (denominado Bonar 2029N) apunta a captar divisas para afrontar el fuerte compromiso financiero que la Argentina deberá pagar el 9 de enero de 2026, por unos USD 4.300 millones, sin disminuir las reservas del Banco Central.

El anuncio fue realizado durante una entrevista televisiva, donde Caputo destacó que la operación contribuirá a “mejorar el balance del Banco Central, bajar el riesgo país y facilitar el acceso al crédito a tasas más bajas”.

Según el detalle oficial, el bono está denominado en dólares, paga intereses de manera semestral y amortiza el 100% del capital al vencimiento. Tanto la suscripción como la liquidación deberán realizarse exclusivamente en moneda estadounidense y bajo legislación argentina.

La recepción de ofertas se abrirá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre, mientras que la liquidación está prevista para el 12 de diciembre. El esquema contempla dos tramos:

No competitivo: para inversores minoristas con ofertas de hasta USD 50.000.

Competitivo: para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio.

Las órdenes deberán canalizarse mediante agentes registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar se definirá en la licitación.

Reacción del mercado

Minutos después del anuncio, los bonos soberanos argentinos mostraron una suba promedio del 0,4%, mientras que el riesgo país bajó 14 puntos hasta ubicarse en 620 unidades. Economía interpretó esta reacción como un acompañamiento a la estrategia de refinanciación sin impacto sobre las reservas netas del BCRA.

En un comunicado, el Gobierno explicó que la emisión se enmarca en un “contexto de compresión de tasas y recuperación de la confianza financiera”, y que permitirá cubrir parte de los pagos de los Bonar 30 y Bonar 29, que vencen el 9 de enero de 2026.

El primer mes de 2026 concentrará uno de los compromisos más altos del año en materia de deuda soberana, con pagos de capital e intereses que alcanzan los USD 4.300 millones, correspondientes a títulos surgidos de la reestructuración internacional. El Tesoro deberá garantizar la disponibilidad de divisas para cumplir con sus obligaciones externas.